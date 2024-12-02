По сообщениям английского издания, версии дронов "Герань-2" ближнего действия с оптической системой наведения могут стать умнее.

"Герань-2" с оптической головкой наведения

Россия адаптировала некоторые варианты дрона «Герань-2» для атак на малой дистанции. Существует вариант БПЛА "Герань-2", оснащённый оптическим/тепловизионным (ИК) искателем. По имеющимся данным, дальность действия этого варианта составляет 220 км, а точность поражения цели - 3 м.

Вариант дрона, обозначаемый как MС236, вероятно, оснащён модемом 4G с украинской SIM-картой, что позволяет ему передавать потоковое видео при наличии связи. Это также, вероятно, облегчает оператору контроль над дроном, поскольку оператор выбирает цель в реальном времени, далее БПЛА самостоятельно наносит удар.

Газета The Guardian, ссылаясь на источник в ВСУ, сообщила, что для прорыва украинской системы ПВО Россия планирует внедрить искусственный интеллект в дроны «Герань». В статье отмечается, что в настоящее время ведутся работы по внедрению в БПЛА технологий «роя». Благодаря этим технологиям дроны смогут координировать свои действия, что позволит наносить удары и преодолевать оборону противника более эффективно.

В качестве альтернативы МС236 может работать с беспилотником-ретранслятором M236, который передаёт сигналы оператора. Возглавляя рой, МС236 может обеспечить несколько точных попаданий в цель.