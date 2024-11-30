Благодаря доступу в интернет через спутник, беспилотником можно управлять удалённо. Согласно изданию Defense Express, некоторые модификации дронов «Герань» используют спутниковый терминал Starlink.

Утверждается, что впервые ВСУ обнаружили беспилотник «Герань-2» с антенной Starlink ещё в конце сентября этого года. Тогда возникло много вопросов вроде "Как Россия использует Starlink, если Маск разрешил его применение только для украинских военных". Однако, данный случай, по-видимому, не был единичным. Как пишет издание Defense Express, на фотографиях обломков сбитого дрона якобы видно, что на нём установлена система Starlink.

Starlink принадлежит компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Ранее он неоднократно отрицал, что терминалы будут проданы России. В этом году SpaceX объявила, что «не ведёт никаких дел с российским правительством или военными». Частные лица также не могут приобрести устройства или воспользоваться услугой в России.

Обломки сбитого БПЛА. Источник: Defense Express

Согласно официальной карте регионов, в которых принимает Starlink, территория России туда не включена. Однако эти ограничения, возможно, носят не технический, а программный характер. Не исключено, что можно просто перенастроить оборудование, чем и пользуются российские умельцы.

БПЛА ориентируются с помощью GPS или российской ГЛОНАСС и обычно могут следовать только в заранее определенные пункты назначения. После запуска дрон становится «глухим и слепым», и им больше нельзя управлять.

Однако ситуация может измениться с использованием терминала Starlink. Дрон может управляться дистанционно или вести видеосъёмку территорий противника, если он оснащён камерой. Спутниковый интернет относительно сложно заглушить, поскольку Украина также полагается на эту технологию.

"Ночные" версии дронов-камикадзе Герань

«Герань-2» может нести боевую часть массой до 60 килограммов. О максимальной дальности информация разнится. Зарубежные военные эксперты полагают, что «Герань-2» может преодолевать расстояние до «нескольких сотен километров». Скорость полёта составляет от 180 до 240 км/ч.