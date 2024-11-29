Плотность энергии новой литий-серной батареи превышает 700 Втч/кг. Её изготовила китайская компания General New Energy.

Китайская компания General New Energy (GNE) сообщает о прорыве в разработке аккумуляторов. Учёные изготовили прототип литий-серной батареи с необычайно высокой плотностью энергии.

Для имеющихся в продаже литий-ионных батарей характерная плотность энергии составляет от 180 до 240 Вт*ч на килограмм. В то время как новая батарея GNE преодолела отметку 700 с показателем 701,8 Втч/кг. Это намного превышает показатели других производителей литий-серных батарей, которые в настоящее время достигают плотности энергии от 450 до 500 Вт*ч/кг.

По заявлению производителя, аккумулятор ёмкостью 22 535 мАч весит всего 67,8 грамма. Литий-ионный аккумулятор аналогичной емкости весил бы почти 400 граммов.

Как известно, литий-серные аккумуляторы обладают высокой плотностью энергии. Рассчитанный физический предел для них составляет 2600 Вт*ч/кг. Проблема этой технологии в том, что батареи теряют значительную часть своей ёмкости уже после нескольких циклов заряд-разряд. Кроме того, они склонны к саморазряду.

GNE утверждает, что решила эти проблемы в новом прототипе. Это делает АКБ значительно лучше предыдущих литий-серных батарей с точки зрения срока службы и безопасности, сообщает компания. Однако точные данные о сроке службы не приводятся.

GNE хочет продолжить работу над увеличением плотности энергии и срока службы литий-серных батарей. В любом случае, покорение отметки в 700 Вт*ч/кг позволит найти приложение этой технологии в авиационной и космической промышленности. Литий-серные батареи также могут быть использованы в будущем для роботов и дронов с особенно длительным временем работы и полёта.

Технология также может быть интересна для военного применения – например, для барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе). Такая батарея позволит увеличить дальность и продолжительность полёта без необходимости облегчения заряда взрывчатого вещества из-за большего веса батареи. А поскольку дрон в любом случае взорвётся, не имеет значения, уменьшится ли емкость литий-серной батареи после нескольких процессов зарядки и разрядки.