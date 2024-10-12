Ударом ОТРК "Искандер-М" поражён корабль, шедший под флагом Панамы в Одессу. Сообщается, что на борту был "ценный груз"

По данным зарубежного портала Military Watch Российский ОТРК «Искандер-М» поразил контейнеровоз, который, как утверждается, транспортировал вооружение из румынского порта Констанца в Одессу. Констанца является крупным транзитным пунктом для вооружения и боеприпасов, поставляемых в Украину странами НАТО. Сообщается, что в результате удара был потерян очень ценный груз.

"Ракетный удар вызвал вторичные взрывы на разгрузочных площадках, которые потопили два катера украинской пограничной службы и привели к жертвам среди украинских военнослужащих", - пишет издание.

Россия продолжает использовать системы «Искандер-М» и производную от них ракету 9К720 (воздушного базирования) для планомерной нейтрализации дорогостоящего западного оборудования, передаваемого Украине, в частности, систем ПВО Patriot. Со второй половины 2023 года западные поставки играют ключевую роль в военных действиях на Украине. Помимо поставок вооружения, неоднократно отмечалось участие в конфликте "иностранных специалистов". Министерство обороны РФ несколько раз докладывало об уничтожении позиций "наёмников" с использованием комплексов «Искандер-М» и других средств.

Отдельно стоит отметить западную помощь в предоставлении разведданных. США обладает крупнейшей спутниковой группировкой, а американские БПЛА MQ-9 Reaper неоднократно появлялись над акваторией Чёрного моря за некоторое время до ракетных ударов украинской стороны.