Видео с новой разработкой опубликовал ТГ-канал Dambiev

Российский военкор Dambiev в своём Тг-канале опубликовал видео, на котором бойцы 36 армии группировки "Восток" показывают "прокаченный" FPV-дрон, способный нести 6 ВОГов (выстрел осколочный гранатомётный). Ранее подобные БПЛА комплектовались 2-3-4 ВОГами, но новое решение позволило увеличить полезную нагрузку. Сообщается, что разработку уже начали применять отряды из Бурятии.

В качестве боеприпасов для сброса используются ВОГи семнадцатой модели, калибром 30мм. Именно они применяются в гранатомётах АГС-17 и АГС-30. Внутри гранаты спиралью идёт металлическая проволока квадратного сечения с нанесёнными на ней насечками. При взрыве это позволяет создать множество мелких осколков. Чтобы повысить точность и вероятность поражения противника, к боеприпасам прикрепляют пластиковые стабилизаторы.

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Одна граната весит 280 граммов (без хвостовика), площадь поражения имеет скорее овальный, чем круглый вид. Расчётный радиус сплошного поражения осколками составляет до 7 м. Площадь поражения осколками - 70 м². Таким образом дрон может поразить противника на общей площади до 420 квадратных метров.

Применение 6-ти ВОГов позволит FPV-дрону реже возвращаться для "перезарядки", что не только увеличит длительность охоты, но и поспособствует большей скрытности оператора, так как полётов "туда-обратно" будет меньше.