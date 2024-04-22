Созданная искусственным интеллектом статья прошла рецензирование в научном издании, несмотря на абсурдное содержание.

Искусственный интеллект всё чаще применяется в науке. Однако не всегда продуктивно. Написанная ИИ статья поразила научный мир в середине февраля. Работа, уже прошедшая рецензирование и опубликованная в известном журнале, содержит гротескные изображения.

На созданных ИИ иллюстрациях к статье среди прочего изображена крыса с огромными, кхм... органами. Как сообщает Ars Technica, подписи к иллюстрациям, созданным с помощью ИИ-инструмента Midjourney, являются бессмысленным набором слов.

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Работа "написана" тремя исследователями из Китая. Журнал, в котором материал был опубликован, называется Frontiers in Cell and Developmental Biology. Редактор журнала выразил обеспокоенность произошедшим и заявил, что редколлегии известно об этой статье.

«Сейчас ведется расследование произошедшего. После него будет опубликовано официальное заявление редакции», — говорится в сообщении издания.

Естественно, особый ажиотаж вызвало изображение крысы. Если не считать того, что грызун изображен совершенно анатомически неверное, такие слова в описании, как «клетка iollotte sserotgomar» и «dck», просто не имеют смысла. Другое изображение, которое на самом деле должно демонстрировать передачу сигнала от клеток, при ближайшем рассмотрении тоже не имеет никакого смысла.

Для ученых, чей успех во многом измеряется количеством опубликованных работ, использование ИИ заманчиво на первый взгляд. Это означает, что статьи потенциально могут быть написаны намного быстрее. Однако этот инцидент показывает, что в целом не следует полагаться на контент, созданный ИИ. Возникает также вопрос, как такая очевидная чушь прошла через рецензирование.