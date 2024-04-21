Внешняя атмосфера Солнца значительно горячее, чем его поверхность. Недавно исследователи Европейского космического агентства и НАСА выяснили причину этого явления.

Один миллион градусов по Цельсию: настолько горячей может стать корона, то есть внешняя атмосфера Солнца. Это значительно жарче, чем в так называемой фотосфере, которая находится на 1600 километров ниже короны. Максимальная температура поверхности Солнца достигает 6000°C. Об этом известно уже около 65 лет. Всё это время астрофизики не могли понять, природу этого явления.

Энергия Солнца исходит из его ядра, где атомы водорода и гелия сливаются. Корона находится дальше от этого источника энергии, поэтому должна быть холоднее.

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Чтобы разгадать эту загадку, понадобились два космических зонда. Solar Orbiter наблюдал за Солнцем с расстояния и изучал волны различной длины в его атмосфере. Зонд Parker подлетал гораздо ближе (6,4 миллиона километров), чтобы исследовать поверхность Солнца.

Каждый зонд мог бы сам предоставить полезную информацию о том, что происходит на Солнце. Однако вместе они смогли предоставить общую картину того, что происходит в солнечной плазме. После того, как исследователи сравнили данные, стало ясно, что плазму в короне нагревает турбулентность в солнечной атмосфере.

Вихри, подобные тем, что происходят в земной атмосфере, есть и в солнечной. Они разгоняют нагретые частицы до огромных скоростей, а из молекулярной физики следует, что температура определяется скоростью движения частиц. Разогнанные частицы сталкиваются, в результате чего происходит высвобождение энергии. Таким образом, корона становится такой горячей из-за турбулентности в атмосфере Солнца.