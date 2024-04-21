Японская компания Mitsubishi Corp. присоединилась к проекту Starlab, направленному на создание коммерческой космической станции. Проект реализуют компании Voyager Space и Airbus Defence and Space.

В августе 2023 года компания аэрокосмической промышленности Airbus объявила о сотрудничестве с американской компанией Voyager Space, целью которого является строительство коммерческой космической станции на околоземной орбите. В течение следующих пяти лет будет создан объект под названием Starlab. Частично он призван заменить Международную космическую станцию (МКС), срок эксплуатации которой истекает в конце этого десятилетия.

С 4 апреля этого года новым стратегическим партнёром, который поможет в строительстве станции Starlab, является компания Mitsubishi Corp. Она приобретет доли трансатлантического предприятия (Starlab Space). Ожидается, что новый партнёр из Японии значительно увеличит финансирование проекта, а также обеспечит возможность использования технологий японской промышленности.

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На данный момент представитель компании отказался сообщить конкретные детали контракта, в том числе его финансовую составляющую или долю приобретенных акций. Опыт реализации космических проектов Mitsubishi Corp. и ресурсы компании наверняка будут чрезвычайно полезны для проекта.

«Корпорация Mitsubishi является пионером космической индустрии с 1960-х годов», — заявил Майк Шёллхорн, генеральный директор Airbus Defence and Space. Кроме того, сотрудничество открывает большие возможности для японской промышленности по использованию станции на орбите.

Благодаря Airbus проект открыт и для европейского рынка. В конце прошлого года Европейское космическое агентство объявило о начале переговоров, направленных на разрешение европейцам использовать будущую космическую станцию Starlab.

МКС прекратит эксплуатироваться через несколько лет, поэтому идёт поиск альтернативных решений, которые обеспечат выход на низкую околоземную орбиту.

Модули станции Starlab будут запущены на орбиту в рамках одного полёта системы запуска Starship/Super Heavy, которую разрабатывает SpaceX. Это означает, что дата вывода станции на орбиту зависит от хода опытно-конструкторских работ самой крупной на данный момент ракеты в мире, совершившей к настоящему времени три испытательных полёта. Ракета Super Heavy от SpaceX

Что касается технических параметров станции, то на данный момент известно, что Starlab будет состоять из двух модулей (жилого и лабораторно-служебного). На объекте будет несколько лабораторий, в том числе для биологических и физических экспериментов, селекции растений и т. д. Вся станция в два раза меньше МКС (площадь составляет около 450 м). На станции должен размещаться экипаж из четырёх человек.