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AnLesha
Razer представила мощнейший ноутбук Blade 18 за $5000: i9-14900HX, GeForce RTX 4090 и Thunderbolt 5
Компания Razer выпустила свой флагманский игровой ноутбук Blade 18, оснащенный топовым процессором Intel и графическим процессором NVIDIA RTX.

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Razer представила самый мощный игровой ноутбук Blade 18 c i9-14900HX и RTX 4090

Новейший игровой ноутбук Blade 18 от Razer открывает новую эру Thunderbolt 5 на рынке и поставляется по цене от 4799 долларов. Он имеет поистине монструозное сочетание процессора Intel Core i9-14900HX и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090. Линейка игровых ноутбуков Blade от Razer известна на рынке своей "премиальностью", причём не только в части комплектующих, но и в игровых функциях.

Новейший Razer Blade 18 имеет две различные конфигурации процессора: Core i9-14900HX и Core i9-13980HX от Intel. Оба процессора обладают флагманским уровнем производительности, при этом последний предназначен для менее требовательных пользователей. 

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Что касается графических процессоров, то пользователи получат несколько вариантов из линейки Ada Lovelace от NVIDIA: от младшего GeForce RTX 4060 до GeForce RTX 4090, обеспечивающих исключительную графическую производительность.

Дисплей. Razer Blade 18 - это довольно "насыщенный" в плане конфигураций ноутбук. Он поставляется в трёх различных вариантах, причём самый старшая предлагает 18-дюймовую панель UHD+, частоту обновления 200 Гц и соотношение сторон 16:10 с максимальным разрешением 3840 x 2400.

Однако геймеры могут выбрать вариант ноутбука Razer Blade 18 с mini-LED подсветкой с частотой обновления 300 Гц, но при этом разрешение дисплея будет компромиссным; таким образом, есть из чего выбрать. Что качается памяти, то ноутбук также поставляется с различными вариантами, и самая топовая конфигурация имеет 64 ГБ памяти DDR5-5600 МГц, а также 4 ТБ постоянной памяти с интерфейсом PCIe 4.0.

Теперь перейдём к более интересной части. Применение "Thunderbolt 5" - это первый случай, когда мы видим дебют стандарта в ноутбуке. Razer утверждает, что их Blade 18 - это "будущее возможностей подключения", и использование Thunderbolt 5 действительно является тому подтверждением.

Благодаря этому стандарту пользователи могут получить пропускную способность до 120 Гбит/с, одновременно подключая несколько дисплеев высокого разрешения и дополнительные аксессуары. Blade 18 станет очень мощным устройством с таким стандартом подключения, поднимая многозадачность на новый уровень. Однако, к сожалению, Thunderbolt 5 пока не получил широкого распространения на рынке.

Не будем подробно рассказывать о том, как выглядит Razer Blade 18, ведь не секрет, что серия Blade - одна из самых красивых, и её новый представитель - не исключение.

Razer Blade 18 имеет несколько конфигураций с возможностью выбора сочетаний CPU, GPU и ОЗУ/ПЗУ, но самый дешёвый вариант будет продаваться по цене 3 099 долларов, а максимальная комплектация обойдется вам примерно в 4 799 долларов без учёта налогов.

#rtx 4090 #razer blade 18 #14900hx #самый мощный игровой ноутбук
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