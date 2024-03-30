Intel Core Ultra 5 115U "Meteor Lake" - самый низкоуровневый процессор, всего 2 производительных ядра с пиковой частотой 4,2 ГГц.

Intel выпустила новый процессор Meteor Lake, получивший обозначение Core Ultra 5 115U, и, судя по схеме наименования, новая модель находится в самом низу линейки. Компания Intel без лишнего шума добавила новый низкоуровневый процессор в линейку Meteor Lake "Core Ultra" - Ultra 5 115U, оснащённый всего 2 P-ядрами.

Переходим к спецификациям. Intel Core Ultra 5 115U имеет 8-ядерную и 10-поточную конфигурацию с 2 ядрами P, 4 ядрами E и 2 ядрами LP, что говорит о том, что данный процессор не предназначен для высокоинтенсивных нагрузок. Базовая частота процессора составляет 1,5 ГГц, а максимальная частота в турбобусте - 4,2 ГГц. iGPU Core Ultra 5 115U имеет 3 ядра Xe и максимальную частоту 1,8 ГГц, поэтому от его графической производительности не стоит ожидать многого.

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Приведённые выше характеристики относят Intel Core Ultra 5 115U к самому младшему классу в линейке, что делает его достойным вариантом для устройств с низким энергопотреблением, так как он имеет базовый TDP всего в 15 Вт, но интересным фактом является то, что производительность NPU (нейронного вычислительного модуля) не была сильно снижена, что может сделать процессор идеальным для задач, связанных с искусственным интеллектом.