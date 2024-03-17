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AnLesha
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
Завод в Елабуге, по сообщениям, способен производить до 100 дронов-камикадзе в сутки

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Завод, производящий дроны-камикадзе "Герань" вышел на полную мощность и выпускает более 100 единиц в сутки. В прошлом году в Елабуге начали производить БПЛА "Герань". Ещё не завершился первый квартал 2024 года, а завод уже вышел на полную мощность. В СМИ впервые опубликовали уникальные кадры прямо с предприятия. По сообщениям военкоров, завод способен производить более сотни дронов в сутки. Официальных данных по производительности завода пока не представлено, да и вряд ли они появятся, но глядя на фото и видео с цеха, уставленного стеллажами дронов "Герань-1" и "Герань-2", создаётся впечатление, что масштабы производства и впрямь немалые.Инфографика. Источник: life

Интересно отметить, что на представленных фото имеются как уже привычные БПЛА белого цвета, так и новые дроны, выполненные в тёмно-серой окраске. Можно предположить, что данная версия будет применяться для нанесения ударов в тёмное время суток.

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Украинская сторона, ссылаясь на данные ГУР заявляет, что один такой завод способен производить до 60 БПЛА-камикадзе в месяц, а вот точное количество заводов пока не установлено. Так как такие производства являются критически важными в современном конфликте, то данные о количестве и возможном расположении других заводов хранятся в тайне.

Российские СМИ сообщают, что при производстве одного дрона удалось добиться до 80% применения отечественных компонентов, что позволило сократить себестоимость изделия.

Кстати о стоимости. Сообщается, что цена одного беспилотника колеблется в районе плюс минус 40 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей). Учитывая высокую боевую нагрузку в 15 (для Герани-1) и 50 (для Герани-2) килограммов и заявленную дальность применения до 2000 км, предложение выглядит довольно бюджетным. Более того, есть информация о готовящемся расширении семейства "Гераней". Новые дроны будут отличаться меньшим весом боевой части и сокращённой дальностью поражения, но и существенно меньшей ценой, что позволит выпускать эти БПЛА-камикадзе ещё более массовыми партиями.

#бпла #вооружение #дрон #герань #герань 2
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