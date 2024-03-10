Как сообщается, "новые развёртываемые гиперспектральные датчики смогут собирать данные в нескольких диапазонах и помогут военным оценить неопознанные объекты"

Пентагон представил новые подробности о развертываемом, легко реконфигурируемом комплексе датчиков под названием Gremlin, который разрабатывается специально для сбора данных о так называемых неопознанных аномальных явлениях, или UAP. UAP - это предпочтительный термин для тех явлений, которые в прошлом чаще называли неопознанными летающими объектами, или НЛО. О том, что американские военные разрабатывают "специальные датчики" для этой цели, впервые стало известно в прошлом году.

Случаи обнаружения НЛО военными ВВС США

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Тим Филлипс, исполняющий обязанности директора Управления по разрешению аномалий во всех средах (AARO), обсудил "наборы" Gremlin с журналистами перед тем, как сегодня была опубликована несекретная версия обзора участия американского правительства в вопросах, связанных с НЛО. Этот отчёт, в частности, дал конспирологам повод снова заявить о том, что американские власти скрывают программу, в рамках которой были обнаружены внеземные технологии и останки инопланетян.

Пример гиперспектральной камеры

Под "гиперспектральными" обычно подразумеваются датчики, способные одновременно получать изображения в разных диапазонах электромагнитного спектра. Это позволяет собирать данные о составе сигнатуры цели в нескольких спектрах одновременно, которые затем могут быть проанализированы и/или объединены, сопоставлены и иным образом скомпилированы с данными других датчиков для лучшего понимания того, за чем ведётся наблюдение. Например, американские военные используют самолёты, оснащенные системами гиперспектральной визуализации, для поиска целей, скрытых под естественным и искусственным камуфляжем, и даже таких, как самодельные взрывные устройства, которые могут быть зарыты прямо под поверхностью.