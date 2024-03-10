Поддержка Resizable BAR на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" обеспечивается с помощью драйвера NVStrapsReBar

Неофициальный драйвер NVStrapsReBar UEFI включил поддержку Resizable BAR на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing".

Resizable BAR - это функция, которая стала неотъемлемой частью индустрии с тех пор, как была анонсирована несколько лет назад. Технология, являющаяся частью спецификации PCI, позволяет CPU получить доступ ко всему объёму памяти GPU через интерфейс PCIe, устраняя тем самым "узкие места" и обеспечивая более высокую производительность.

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Изначально поддержка Resizable BAR была реализована на некоторых современных GPU и материнских платах, но, похоже, что некоторые из самых популярных GPU были лишены этой поддержки, например, графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing". NVIDIA даже прекратила производство этих GPU, но некоторые геймеры всё ещё используют предыдущие поколения GeForce, так как их можно купить на рынке подержанных решений по очень выгодной цене, и они всё ещё обеспечивают достойную производительность.

И вот, благодаря своей популярности, эти старые графические процессоры всё ещё могут воспользоваться функцией Resizable BAR, а поскольку официального драйвера или поддержки UEFI нет, был создан неофициальный UEFI-драйвер, известный как "NVStrapsReBar", чтобы включить такую опцию. Сообщается, что старые карты GeForce 10 "Pascal" не поддерживаются. Разработчики протестировали различные конфигурации, и похоже, что поддержка Resizable BAR действительно работает.