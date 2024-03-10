Granblue Fantasy: Relink это популярный аниме-экшен

Во время прямого эфира, посвященного десятилетию франшизы, Cygames раскрыла множество подробностей об обновлениях 1.1, 1.2 и 1.3 для ролевой игры Granblue Fantasy: Relink. Патч 1.1 выйдет в следующий четверг, 14 марта. Обновление добавит новый бесплатный квест под названием The Vision.

"О гордые небожители, победители высшего порядка, у верховного примарха Сандалфона есть к вам просьба. Присоединитесь к нему в битве с высшим врагом, Люцилиусом!", - говорится в анонсе.

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Cygames также заявила, что для Granblue Fantasy: Relink в апреле выйдет обновление 1.2, которое добавит двух новых играбельных персонажей, Сеофона и Твайена. Игроки смогут разблокировать их в процессе игры или сразу купить за реальные деньги. То же самое касается и Сандалфона, который будет добавлен в список играбельных персонажей в обновлении 1.3 в мае.

Малопопулярная в России Экшен-РПГ была хорошо принята на востоке, когда в прошлом месяце после долгих лет разработки она наконец вышла в продажу, получив в обзоре издания Wccftech оценку 8 из 10. Granblue Fantasy: Relink оказалась не менее успешной в коммерческом плане: её продажи превысили миллион проданных копий всего за одиннадцать дней после релиза. Как объявила NVIDIA несколько дней назад, версия игры для ПК теперь доступна и для игры через облачную платформу GeForce NOW.