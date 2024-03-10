Новая консоль PlayStation 5 Pro не получит ожидаемого двукратного роста производительности

Эксперты предупреждают, что, вопреки ожиданиям, удвоения производительности PS5 Pro по сравнению с базовой моделью не предвидится. В новом видео сотрудники Digital Foundry прокомментировали слухи об обновлении аппаратного обеспечения Sony и какой уровень производительности следует от него ожидать. Они заявили, что на данный момент трудно предсказать, насколько консоль будет мощнее, основываясь только на слухах о технических характеристиках.

"В отличие от PS4 Pro, на этот раз мы не получим удвоенное количество CU, поэтому повышенная тактовая частота вряд ли сможет обеспечить автоматическое удвоение частоты кадров, учитывая также, что процессор PS5 Pro будет ограничивающим фактором, а пропускная способность VRAM и оперативной памяти останется прежней", - заявили в издании.

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Увеличение производительности по сравнению с базовой моделью, скорее всего, будет достигнуто за счёт технологий апскейлинга, которые Sony, по слухам, разрабатывает совместно с AMD. Возможно также, что новая консоль сможет обеспечить фишки, недоступные на базовой модели, например, трассировку пути.

Говоря о технологии апскейлинга, над которой Sony и AMD работают для PS5 Pro и других устройств, Digital Foundry внимательно изучила недавно обнаруженный патент, пытаясь объяснить, как она работает. Хотя патент не очень понятен, он, похоже, указывает на эволюцию рендеринга по типу "шахматной доски" (checkerboard rendering), который используется в индустрии на данный момент.