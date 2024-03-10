Американское издание сообщает о стратегической цели Украины уничтожить все самолёты А-50, чтобы "расчистить" небо

Авиационная компания имени Г. М. Бериева, являющаяся краеугольным камнем российской авиационной промышленности с момента её основания в 1934 году Георгием Михайловичем Бериевым и специализирующаяся на разработке и производстве самолётов ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) А-50, вновь стала целью удара украинских вооружённых сил.

Последний штурм, осуществлённый роем украинских БПЛА, как сообщает Breaking News, мог нанести значительный ущерб российской военной инфраструктуре. В городе были слышны несколько взрывов, по дронам работала система ПВО. Примечательно, что один из этих беспилотников взорвался всего в 900 метрах от места, где ранее с помощью спутниковых снимков был идентифицирован самолёт А-50, что подчеркивает целенаправленный характер удара.

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Это событие последовало за серией столкновений между украинскими и российскими войсками с участием самолёта А-50 Бериева. В частности, украинские ВВС заявили о сбитии самолёта А-50У в районе Азовского моря 23 февраля 2024 года. Аналогичный инцидент произошел 14 января 2024 года, что стало свидетельством того, что украинские силы начали наносить стратегические удары по российским средствам воздушной разведки и управления.

Полный размер ущерба и более широкие последствия атаки на таганрогское авиапредприятие имени Бериева пока неясны. Однако этот шаг украинских сил представляет собой значительную эскалацию их оперативной тактики, демонстрируя способность и готовность наносить удары в глубине российской территории и поражать критически важные военные объекты. Нет сомнений, что удар курировался зарубежными "партнёрами" с Запада. Этот инцидент не только свидетельствует о тактической эволюции конфликта, но и подчеркивает постоянную нестабильность и сложность ситуации в регионе.

В ходе продолжающегося конфликта решение нанести удар по российским самолётам А-50 свидетельствует о тактическом сдвиге в сторону подрыва критически важного компонента военного потенциала РФ. Самолёт А-50 - современная система контроля и управления воздушным пространством (аналог AWACS) - играет ключевую роль в способности российских военных вести всепогодное наблюдение, осуществлять командование, управление истребителями и связь. Сосредоточившись на этих самолётах, Украина стремится существенно повлиять на оперативную эффективность России.