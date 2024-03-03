По слухам, Google всё же представит конкурентный флагманский чип Tensor G5 вместе с Pixel 10 и Pixel 10 Pro

По слухам, в следующем году Google перейдет на 3-нм техпроцесс, а их новейший процессор Tensor G5 будет производиться на мощностях TSMC. Всё это Гугл делает чтобы догнать своих конкурентов, ведь в противоборстве Snapdragon 8 Gen 2 и Google Tensor 3 победа оказалась не за последним. Последние чипы Google, в принципе, не хвастаются флагманской производительностью.

Более ранний слух утверждает, что компания разрабатывает собственные CPU и GPU, а это значит, что Google откажется от использования разработок ARM в пользу своих собственных. Хотя это, безусловно, интересная новость, она идёт в ущерб потребителям, которым придётся ждать целый год, чтобы получить в свои руки полноценный флагман, который будет конкурировать на рынке как по аппаратному обеспечению, так и по цене.

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По предварительным данным чип Tensor G4 тоже не покажет феноменальных результатов. Для Google плохая производительность G4 не обязательно приведёт к снижению поставок, но она наверняка окажется под шквалом резкой критики со стороны энтузиастов, которые продолжают разочаровываться в "средненьких" чипсетах. Эти резкие комментарии могут подорвать репутацию Google, в результате чего обычные потребители, не имеющие практически никаких знаний о кремниевой промышленности, будут искать альтернативные варианты.