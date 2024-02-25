По утверждению зарубежных изданий, Китай может поразить цели в США используя неядерное оружие

Перед лицом растущего арсенала китайских ракетных сил, в радиусе действия которых находятся американские военно-морские силы и базы в Индо-Тихоокеанском регионе, США работают над созданием "дилеммы" для ракетных сил НОАК, совершенствуя свои технологии скрытности и маскировки.

В ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая за 2023 год подчеркивается, что НОАК добавляет в свой репертуар широкий спектр ракет, способных поразить континентальную часть США. Китай разрабатывает ракеты класса "воздух-воздух", способные наносить удары за пределами видимости, межконтинентальные ракетные системы с неядерным зарядом, а также увеличивает количество ядерных боеголовок.

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Китай намерен создать первую в мире межконтинентальную ракету с неядерной БЧ, которую можно будет запускать из безопасных прибрежных вод.

В издании China Military Power Report за 2021 год говорилось о ракете PL-15 - боеприпасе дальнего радиуса действия, который, как считается, не уступает американской AIM-120 AMRAAM. Однако, согласно отчетам, в то время как успехи Китая в разработке военных самолётов хорошо освещены, его прогресс в области оружия воздушного базирования недооценивается. Ракеты PL-15 в отсеке истребителя J-20

Главная изюминка китайской внутренней ракетной программы заключается в том, что она исследует возможности двухрежимного наведения, использующего как активный радар, так и инфракрасные искатели для самонаведения, которые улучшают возможности по выбору цели и делают ракеты более устойчивыми к контрмерам.

PL-15 с самого начала была спроектирована так, чтобы её можно было нести внутри самолёта J-20. В ней также используется специальный ракетный двигатель, который увеличивает дальность полёта до 200 километров. В настоящее время эта ракета стоит на вооружении истребителей JF-17 Block III и J-10C.

Что касается оружия класса "поверхность-поверхность", то американские военные считают, что если Китаю удастся создать межконтинентальную ракету с обычным оснащением, то это ознаменует вершину прогресса Ракетных войск НОАК. Это даст Ракетным силам НОАК возможность впервые нанести удар по целям в континентальной части США.