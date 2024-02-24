Обновлённый MI300 будет оснащён новой памятью HBM3e, конкурируя с Blackwell B100 от NVIDIA в 2024 году, а MI400 следующего поколения появится в 2025 году.

Ожидается, что в этом году AMD выпустит обновлённый ускоритель искусственного интеллекта MI300 с памятью HBM3E, а в 2025 году - Instinct MI400. Похоже, что AMD начинает готовиться к новым запускам, ориентированным на ИИ, так как, по слухам, компания представит "обновлённую" модель своего оригинального ИИ-графического процессора Instinct MI300, "прокачав" встроенную память до новейшего стандарта HBM3e.

Эта новость поступила от источника с ником @Kepler_L2, и, судя по всему, грядущий графический процессор для ИИ может оказаться отличным продуктом по соотношению цены и производительности. Хотя нам неизвестны конкретные детали предстоящего графического процессора, применение HBM3e кажется отличным дополнением, поскольку конкуренты в отрасли уже переходят на этот стандарт. NVIDIA уже выпустила Hopper GH200, оснащенный HBM3e, и это единственный графический процессор ИИ на рынке, оснащённый данным типом памяти.

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HBM3e на 50% быстрее существующего стандарта HBM3, обеспечивает пропускную способность до 10 ТБ/с на всю систему и 5 ТБ/с на чип при объёме памяти до 141 ГБ.

Кеплер отмечает, что обновленный графический процессор AMD Instinct MI300 будет предназначен для конкуренции с грядущим Blackwell B100 от NVIDIA. В B100 также будет использоваться память HBM3e, но это более дорогая модель, поэтому AMD может получить преимущество в среднем сегменте индустрии искусственного интеллекта.

Помимо нового MI300, AMD также выпустит свой ускоритель искусственного интеллекта нового поколения Instinct MI400 где-то в 2025 году, о разработке которого ранее заявила сама генеральный директор AMD Лиза Су. Однако пока совершенно неизвестно, что может предоставить этот ускоритель в плане производительности.