Совершенно бесполезную на данный момент техническую фишку Google реализовала в Tensor G3

Tensor G3, как и его предшественники, скорее всего, разочаровал потенциальных покупателей, которые рассматривали Pixel 8 и Pixel 8 Pro в качестве своего следующего повседневного флагмана, но его низкая производительность и частый тротлинг - атрибуты, которые Google ещё предстоит устранить.

Однако, как бы люди ни осуждали возможности этого чипа, одна функция до сих пор не поддерживается ни одной другой SoC для смартфонов: кодирование AV1 в 4K 60FPS. Несмотря на то, что это впечатляющее дополнение, всё же есть один недостаток, который стоит обсудить. Хотя у Tensor G3 есть козырь в рукаве, когда дело доходит до кодирования AV1, ни одно программное обеспечение для смартфонов не поддерживает его.

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Если сравнивать чипсеты Android-смартфонов, в число которых входят Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 и Exynos 2400, то ни один из них не поддерживает аппаратное ускорение кодирования AV1 в 4K 60 FPS, в отличие от Tensor G3. Однако, несмотря на то, что для Google похвально быть на шаг впереди конкурентов, никаких преимуществ на игровом поле это смартфону не даёт, так как на данный момент ни одно приложение не поддерживает кодирование AV1 в 4K 60 FPS.

Источник WCCFtech отмечает, что стандартное приложение камеры Pixel 8 и Pixel 8 Pro также не поддерживает опцию кодирования AV1, что делает процессор Tensor G3 совершенно ненужным. Первоначально в спецификациях утверждалось, что Tensor G3 поддерживает аппаратное ускорение кодирования AV1 в 4K 30 FPS, затем Google обновила характеристики Tensor G3 и увеличила частоту кадров до 60 FPS.