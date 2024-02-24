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AnLesha
Eurasian Times: Россия обходит оборонные санкции с помощью союзников США - Японии и Тайваня
Западные санкции направлены на то, чтобы затруднить России создание вооружения. Однако, как сообщают зарубежные издания, в этом вопросе помощь пришла от союзников США.

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Несмотря на жёсткие санкции, России удаётся закупать важнейшие компоненты для производства танков у Японии и Тайваня через посредников в Китае. Об этом заявляет зарубежное издание Eurasian Times. Этот вывод был сделан в результате глубокого анализа, "обнажающего" лазейки в эффективности введённых санкций.

После начала СВО в феврале 2022 года несколько стран Северной Америки, Европы и Восточной Азии быстро ввели экспортный контроль в отношении важнейших товаров для российской оружейной промышленности. В результате Россия стала страной с самыми жёсткими санкциями в мире: около 16 000 физических и юридических лиц попали под сложный комплекс международных ограничений и мер экспортного контроля, введённых коалицией из более чем 35 стран. Эти экспортные ограничения были настолько всеобъемлющими, что включали в себя даже предметы повседневного спроса. 

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Однако, несмотря на столь строгий экспортный контроль, передовая электроника и техника продолжают поступать в Россию через новые сложные цепочки поставок, созданные через третьи страны, такие как Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, на которые не распространяются меры экспортного контроля.

Расследование, проведенное The Insider и тайваньским изданием The Reporter, показало, что Россия полагается на Тайвань как на основной источник запрещённого высокотехнологичного оборудования. Эти инструменты якобы были получены через посредников в Турции и Китае, что позволило России обойти санкции.

Это "открытие" подчеркивает трудности в обеспечении соблюдения санкций, поскольку торговые маршруты через третьи страны продолжают оставаться вне контроля Запада. Создание в 2022 году в китайской провинции Гуандун компании Shenzhen 5G High-Tech Innovation, предположительно имеющей связи с Россией, стало центральным узлом в этой подпольной цепочке поставок, говорится в докладе. Через эту структуру у известных японских производителей, таких как Metrol и Oriental Motor, закупались детали точных приборов, необходимые для производства танков.

Предполагается, что эти детали, включая компоненты, необходимые для производства основных российских танков, таких как Т-72 и Т-90, были направлены белорусским покупателям, после чего поставлялись российскому производителю танков, Уралвагонзаводу.

Помимо японских компаний, в поставках комплектующих, которые в конечном итоге попадают в Россию, согласно докладу, участвуют и тайваньские компании. Это выглядит странным, так как и Япония и Тайвань являются союзниками США. Так, например, попытки ООО "Лаборатория аддитивных технологий" закупить кодирующие диски у тайваньского производителя точных приборов Attoptic были пресечены санкциями США. Такие диски, представляют собой датчики, предназначенные для определения величины, направления и угла движения. Они используются в панорамных прицелах, устанавливаемых на Т-72 и других танках.

Однако сообщается, что компании удалось обойти санкции, проведя платежи через финансовое учреждение в Грузии, стране, не участвующей в санкциях против России. Хотя Тайвань ввёл ограничения на торговлю с крупными компаниями, текущие сделки с ООО не нарушают эти санкции, по словам тайваньских властей. Тем не менее, островное государство выразило готовность присоединиться к международным союзникам, если фирма будет включена в санкционные списки в будущем.

#санкции #вооружение
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