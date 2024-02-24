Изделие-55 является идейным наследником "Ланцета", но существенно доработанным

Разработчик линейки дронов-камикадзе "Ланцет", группа компаний ZALA, представила очередную разработку - "Изделие 55". По заявлению компании, новая версия беспилотника имеет сразу четыре двигателя, сохранив при этом классическую для "Ланцетов" аэродинамическую схему построения "X-wing".

ZALA сообщает, что для обеспечения безопасности оператора в изделии применён дистанционный контейнерный запуск, т.е. оператор может занять защищённую позицию и только после этого осуществить пуск беспилотника.

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Дрон способен вести трансляцию происходящего в режиме реального времени в разрешении Full HD вплоть до момента поражения цели. Также система способна самостоятельно подсказывать оператору оптимальный угол для захода на цель.

Компания разработчик утверждает, что "Изделие-55" абсолютно неуязвимо для средств радиоэлектронной борьбы противника. Каким образом этого удалось добиться - предусмотрительно не сообщается. На данный момент самой передовой версией дрона-камикадзе, применяемой в специальной военной операции, является "Изделие-53", которое может самостоятельно распознавать, захватывать и поражать цель.