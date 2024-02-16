ТГ-канал Grey Zone, аффилированный с ЧВК "Вагнер", сообщает, что российские войска взяли под контроль авдеевскую часть ПВО

Телеграм-канал Grey Zone публикует информацию о том, что российские войска установили контроль над территорией бывшей части ПВО в Авдеевке. Спустя девять лет "Славянская" бригада первого Донецкого корпуса всё же завершила то, что изначально планировалось сделать в 2015 году - водрузила своё знамя над авдеевской частью ПВО, выбив из укрепрайона "Зенит" оставшиеся подразделения ВСУ.

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Клещи вокруг Авдеевки начали "сжиматься" ещё давно, но уверенности в её окружении не было ни у одной стороны. И вот, неделю назад, взятие в котёл пошло усиленными темпами. Уже перерезана "дорога жизни", по которой подразделения ВСУ в Авдеевке получали основную помощь.

Сегодня, 15 февраля, появилась информация об окончательном взятии под контроль войсковой части ПВО т.н. укрепрайона "Зенит".

Кроме того, ходят слухи, что вместо команды для отвода войск, для поддержания медийного облика обороняющих Авдеевку, в город перебрасывают штурмовые подразделения. Зачем отправлять штурмовые подразделения для обороны - не ясно. Логика такого "манёвра" не совсем понятна, и на первый взгляд мы видим историю, которая может повторить "Бахмутскую мясорубку".