Исследователи проверили места посадки миссии «Артемида» НАСА. Землетрясения на Луне (или лунотрясения) могут помешать посадке корабля «Артемида-3»

Луна уменьшается в размерах. Это результат исследования, в ходе которого изучались возможные места посадки лунных миссий НАСА «Артемида». За последние сто миллионов лет спутник Земли потерял 45 метров своей окружности.

Дело в том, что ядро спутника Земли постоянно остывает, и Луна как бы «сжимается». Это вызывает лунные землетрясения, оползни и разломы в южном регионе. Среди них районы, которые НАСА выбрало в качестве потенциальных посадочных площадок. Исследование финансировалось НАСА с целью выяснить, насколько безопасны эти регионы для возможных колоний.

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"Лунотрясения" возникают из-за сжимания спутника Земли. На Луне они могут длиться несколько часов. Корка разрывается, и из-под поверхности материал выталкивается вверх. Эти лунотрясения затем образуют новые разломы или усиливают существующие. Это необходимо учитывать при выборе места посадки, говорится в сообщении НАСА.

Незначительное землетрясение происходит относительно близко к лунной поверхности. Как и на Земле, оно может разрушать здания на Луне. Как пишет НАСА, некоторые из этих областей особенно интересны для исследований, поскольку там подозревается наличие льда.

Чтобы составить карту сейсмической активности Луны, исследователи использовали данные Лунного разведывательного орбитального аппарата и пассивных сейсмических сетей «Аполлон». Астронавты «Аполлона» установили сейсмографы для регистрации лунных землетрясений. Эпицентр самого сильного зарегистрированного землетрясения находился на южном полюсе Луны. Он расположен в районе Жерлаш-Рим-2 — возможном месте посадки корабля «Артемида-3».

Чтобы по-настоящему оценить риски, исследователи должны отслеживать сейсмическую активность по всей Луне. Будущие проекты должны предоставить эти данные. Исследование было опубликовано в издании The Planetary Science Journal.