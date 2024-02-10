Саудовская Аравия представила БПЛА, оснащённый системой вертикального взлёта и посадки Shaheen SH-01

Shaheen SH-01. Источник: Army recognitionНа Всемирной выставке вооружений 2024 года Научно-исследовательский институт передовых технологий из Саудовской Аравии произвёл значительный фурор, продемонстрировав беспилотный летательный аппарат (БЛА) Shaheen SH-01 с вертикальным взлётом и посадкой. Разработанный для удовлетворения потребностей в наблюдении, разведке и транспортировке, Shaheen SH-01 отличается своей способностью работать как с суши, так и с кораблей, что исключает необходимость во взлётно-посадочной полосе.

Созданный из лёгкого углеродного композита, Shaheen SH-01 оснащён восемью электродвигателями, что повышает его эффективность и позволяет регулировать ориентацию винов для управления полётом. Для удобства транспортировки крылья и хвост можно отсоединить. Благодаря гибридной системе питания этот дрон может подниматься на максимальную высоту 3 000 метров, а максимальная продолжительность полёта составляет 3 часа.



Shaheen SH-01 оснащён стабилизированной системой дневного/ночного видения EO/IR, способной сканировать и отслеживать объекты, и поддерживает связь на дальности до 50 км. Навигацией и управлением полётом управляет компьютер, обеспечивающий навигацию на основе GPS/INS. Российский БПЛА-конвертоплан ЭРА-101Shaheen SH-01 с размахом крыла 3 метра, максимальным взлётным весом 40 кг и грузоподъёмностью 4 кг является универсальным решением для миссий, требующих скорости и высоких лётных характеристик. Его электродвигатели обеспечивают высокую производительность, а разнообразие полезной нагрузки, включая камеры высокого разрешения и оборудование для радиоэлектронной борьбы, подчеркивает его эксплуатационную гибкость.



Разработка беспилотника Shaheen SH-01 в Саудовской Аравии является частью более широкой стратегии, направленной на укрепление её военно-производственного потенциала. В этом контексте королевство участвует в международном сотрудничестве, в частности, с Китаем в разработке баллистических ракет и с Турцией в рамках недавнего контракта на приобретение беспилотников. Эти усилия отражают стремление Саудовской Аравии диверсифицировать свои стратегические партнёрства и развивать собственный оборонный и производственный потенциал. Эта инициатива также является частью более широких усилий по созданию противовеса региональному влиянию Ирана в этой области.