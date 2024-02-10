ВС РФ "посадили" очередной БПЛА, вот только происхождение у него необычное

Упавший в Белгородской области беспилотник указывает на его необычное происхождение, сообщает издание EurAsian Times. Беспилотник, собранный в Пакистане в сотрудничестве с Турцией, попал на Украину, где был начинён взрывчаткой и направлен для удара в Россию.

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Всё это происходит на фоне того, как турецкий производитель беспилотников Baykar начал строительство своего завода на Украине, а Пакистан, как сообщается, заключил оружейную сделку с двумя частными американскими компаниями в 2023 году, чтобы поставлять боеприпасы на Украину в условиях конфликта с Россией.

Пакистан, оказавшийся в затруднительном финансовом положении, был вынужден осуществлять секретные продажи своего оружия в США. Партии этого оружия предназначались для снабжения украинских военных, что знаменует собой участие Пакистана в конфликте, в то время, как он официально заявляет о своей нейтральности.

Связь была обнаружена военными исследователями после того, как появились изображения беспилотника, разбившегося в Белгородской области. Эта модель беспилотника уже сбивалась и ранее, но в этот раз после крушения она осталась практически неповреждённой. На одном из мест падения было обнаружено множество деталей, в том числе взрывчатка C3-6.

"Электроника любопытна. Используются предохранители автомобильного типа. Также есть как минимум шесть различных типов электрических разъемов, включая BNC, SMA, DB9 и DB25", - сказал эксперт.

Загадочность дрону придаёт то, что очень похожая модель находится на вооружении ВВС Пакистана и выставлена в Национальном аэрокосмическом научно-техническом парке Пакистана. Однако точно определить происхождение разбившихся беспилотников сложно, поскольку "на них нет явных указаний на производителя или их модель". При этом турецкий аэрокосмический гигант Baykar подписал контракт с Пакистаном в августе 2023 года.

Пакистано-турецкие дроны. Источник: EurAsianTimes

Боевые действия между Украиной и Россией привели к появлению странного соседства. Турция вызвала гнев США, выбрав российские С-400, а теперь строит завод по производству беспилотников на Украине.

Ещё одна интересная деталь - на хвосте дрона нарисована большая буква "B". "Такая маркировка появилась на украинских беспилотниках совсем недавно. Похожая маркировка есть и на беспилотнике, который врезался в нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", расположенный в глубине России. Был ли загадочный беспилотник также предназначен для подобной цели?