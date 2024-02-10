Самоходная система ПВО LD35 была представлена в рамках выставки World Defense Show 2024

Мобильная система ПВО LD35Китайская государственная оборонная компания NORINCO представила на выставке World Defense Show 2024 мобильную систему ПВО LD35 последнего поколения, которая является достижением в области оборонных технологий. LD35 объединяет 35-мм автоматическую пушку, зенитные управляемые ракеты и даже лазерное оружие в мобильной платформе 8x8, устанавливая новый стандарт современных возможностей ПВО.

Разработанная для обеспечения надежной защиты от угроз с воздуха, модель LD35 считается самоходной системой ПВО нового поколения. Она предназначена для автономной, мобильной и всепогодной системы ПВО, обеспечивающей противовоздушную оборону жизненно важных районов и мобильных подразделений.

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Система в первую очередь нацелена на перехват широкого спектра угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), особенно атакующие на средних, малых и сверхмалых высотах.

Одной из ключевых особенностей LD35 является интегрированная система, состоящая из 35-мм пушки и ракет, что повышает её возможности по эффективному противодействию не только летательным аппаратам, но и крылатым ракетам и наземным целям. Одноствольная 35-мм роторная пушка, оснащенная системой измерения дульной скорости снаряда, подчеркивает передовую конструкцию и огневую мощь системы.

LD35 на Всемирной выставке вооружений 2024 в Эр-Рияде

В демонстрационном видеоролике, выпущенном компанией NORINCO, показаны впечатляющие возможности LD35, в частности, работа 35-мм пушки, выпустившей три программируемых осколочных боеприпаса "Ahide" для успешного уничтожения небольшого беспилотника. Это испытание подчеркивает точность и эффективность системы в нейтрализации воздушных угроз, что является достижением в области технологий ПВО.

Интеграция различных систем вооружения в единую мобильную платформу LD35 не только знаменует собой скачок вперед в области военных технологий, но и отражает растущий опыт Китая и его уверенность в собственных силах в сфере оборонного производства. Поскольку страны по всему миру продолжают наращивать военный потенциал, представление LD35 на World Defense Show 2024 ставит NORINCO в авангард современных решений в области ПВО и обещает новую эру защиты военных и стратегических объектов от ударов с воздуха.