Пользователи заметили необычное сходство погибшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и музыканта Venom Inc

Сначала пользователи X (бывший Твиттер), а теперь и остальных социальных сетей, обсуждают сильное сходство во внешности Евгения Пригожина и музыканта из металл-группы Venom Inc. В сети уже появились соответствующие мемы.

"Никогда не видел, как выглядит вокалист/басист Venom Inc, а тут даже прохладцей пробежал по спине", - пишет один из пользователей бывшего Твиттера.

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Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Викторович Пригожин погиб 23 августа 2023 года в авиакатастрофе. Подробностей инцидента (официально) до сих пор не опубликовано. Гибель директора компании произошла спустя 2 месяца после попытки вооружённого мятежа, когда колонны ЧВК Вагнер, общей численностью около 20 тысяч бойцов, отправились в направлении Москвы.

После попытки мятежа Пригожин вместе с личным составом "музыкантов" улетел в Беларусь, где компания создала несколько полевых тренировочных лагерей для подготовки белорусских силовиков. После инцидента Пригожин несколько раз посещал Москву, и даже появился на форуме Россия-Африка, проходившем в конце июля 2023 года.

После гибели директора, часть бойцов компании подписала контракт с МО РФ. На базе полевых лагерей, развёрнутых в Беларуси, часть "музыкантов" до сих пор проводит подготовку белорусских военнослужащих.