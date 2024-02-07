Телеграм-каналы сообщают, что на перехват российской ракеты Польша отправила три истребителя F-16

Телеграм-каналы сообщают, что утром 7 февраля во время нанесения Россией ударов по инфраструктуре Украины, Польша была вынуждена поднять свои истребители F-16 в воздух. Причиной этому стал необычный манёвр российской крылатой ракеты, летевшей сначала прямиком в сторону польской границы, а затем развернувшейся на 180 градусов для удара по Львову. Траектория полёта ракеты прошла всего в двадцати километрах от границ Польши, из за чего польские ВВС были приведены в готовность номер 1, а на перехват отправилась тройка истребителей F-16.

реклама

Это уже не первый раз, когда ВС РФ наносят удары по неожиданной траектории. Хитрость состоит в том, что ВСУ не ожидают удара из глубины своей территории, следовательно радары радиолокационных станций направлены в сторону "противника", то есть России. За счёт этого, удар "из глубины" получает преимущество за счёт своей неожиданности. К тому же, такую ракету на радаре легко спутать со своими воздушными средствами, летящими в сторону России.