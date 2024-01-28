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AnLesha
ВМС США и Франции готовится к необычным учениям в стиле "80-х годов"
Разбираемся, зачем западным ВМС возвращаться в 80-е годы прошлого века

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ВМС западных стран готовятся к сценариям войны, когда они могут столкнуться с ухудшением оперативных условий, включая потерю спутниковой связи, заявили командующие ВМС США и Франции.

Начальник штаба ВМС Франции заявил на конференции, что французский флот при развёртывании авианосной ударной группы проводит двух-трёхдневные учения в условиях "возврата к 80-м годам", что означает работу без спутниковой связи.

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"Подобные тренировки довольно сложны, и год от года они становятся всё сложнее, но очень интересно видеть, что мы всё ещё способны действовать", - сказал адмирал. Он пошутил, что потеря спутниковой связи означает "меньший обмен информацией между кораблями", что сведёт все переговоры к действительно важным.

По словам аналитиков NASA, Китай и Россия разработали оружие, чтобы лишить США и другие страны доступа к космическим возможностям. Вице-адмирал Раджеша Пендхаркара, командующий восточными военно-морскими силами Индии недавно заявил, что военно-морские силы должны сделать свои системы более устойчивыми к атакам, особенно средства связи.

Военно-морской флот США проводит аналогичные с Францией тренировки по подготовке к ухудшению оперативной обстановки, например, в течение одного дня работы без GPS, заявила на конференции начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франчетти.

"Чем жёстче мы будем к себе относиться, тем более устойчивыми и успешными мы будем, если нам когда-нибудь придётся вступить в войну", - сказала Франкетти. По её словам, в то время, когда "все сидят в социальных сетях и делятся информацией о том, куда они направляются, ВМС необходимо уделять больше внимания оперативной безопасности". 

"Раньше мы были очень хороши в создании путаницы в глазах противника, и это тот навык, к которому нам нужно вернуться и убедиться, что мы постоянно думаем об этом", - сказал Франкетти. "Иногда мы немного ленимся, мы определенно ленимся в оперативной безопасности".

ВМС и их авианосные ударные группы сталкиваются с новыми или эволюционирующими угрозами в лице гиперзвуковых ракет, противокорабельных баллистических ракет, беспилотников и кибервойны, заявили адмиралы на конференции. Поле боя становится всё более прозрачным, и командиры должны исходить из того, что их возможности будут ослаблены в ходе операций, сказал Пендхаркар.

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По словам Вожура, море стало более спорной средой, и военно-морские силы должны думать о военно-морском бое "от морского дна до космоса". Но не стоит думать, что учения не затронут и современных кибернетических возможностей. "Способность авианосцев функционировать в качестве разведывательных узлов и использовать искусственный интеллект для интеграции данных датчиков поля боя всей ударной группы станет ключом к отражению новых угроз. Мы должны понимать, что происходит, раньше противника", - сказал Вожур. "Новые технологии дадут нам такую возможность".

#вмс #учения нато
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