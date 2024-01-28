Как утверждается, новый противотанковый БПЛА способен работать полностью автономно

В телеграм-каналах появилось видео, на котором умельцы показывают, как им удалось совместить БПЛА и противотанковый ракетный комплекс, получив грозное противотанковое беспилотное оружие. Дрон, представляющий собой большой шаг вперед в области беспилотных боевых действий, как утверждается, способен работать в полностью автономном режиме полета. Эта возможность позволяет ему поражать цели без непосредственного управления человеком, что может существенно изменить динамику наземных боевых действий.

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Система 9К111 "Фагот", которую должен нести беспилотник, является противотанковым ракетным комплексом, который используется уже несколько десятилетий. Интеграция этой системы с беспилотником открывает новые тактические возможности, позволяя дистанционно и точно поражать бронетехнику или укрепления прямо с воздуха.

Военные аналитики внимательно следят за этой разработкой, поскольку она может иметь далеко идущие последствия для современной войны. Способность беспилотника автономно запускать противотанковую ракету поднимает вопросы о будущем беспилотных боевых действий и потенциале роста автоматизации на поле боя.

Хотя подробности о дальности действия беспилотника, его грузоподъемности и сроках развертывания остаются неясными, видео демонстрирует значительное технологическое достижение России в области беспилотных систем и ракетных технологий.

9K111 "Фагот", известный в терминологии НАТО как AT-4 Spigot, - это советский противотанковый ракетный комплекс, впервые представленный в 1970-х годах. Разработанная в основном для уничтожения танков и другой бронетехники, система широко использовалась различными вооруженными силами по всему миру.

Фагот 9К111 работает по системе проводного наведения, при которой оператор управляет ракетой в полете через тонкий провод, протянутый от ракеты к пусковой установке. Это позволяет оператору вносить коррективы в реальном времени во время полета ракеты, что повышает точность стрельбы по движущимся целям. Система обычно включает в себя пусковую трубу, штатив и саму ракету, с характерной конической формой.

Ракета 9М111, основной боеприпас системы "Фагот", отличается высокой пробивной способностью и эффективна против большинства типов бронетехники. Дальность стрельбы составляет около 2 500 метров, что позволяет поражать цели на значительном расстоянии, обеспечивая защиту оператора от ответного огня.

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Ракета использует боеголовку с кумулятивным зарядом, эффективным для пробития толстой брони за счет фокусировки энергии взрыва на небольшой площади. С годами ракета 9K111 "Фагот" модернизировалась и поставлялась на экспорт, участвуя в различных конфликтах по всему миру. Несмотря на свой возраст, комплекс продолжает использоваться и демонстрирует эффективность, что свидетельствует о надежности его конструкции и адаптируемости к различным боевым сценариям.