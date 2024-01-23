Объединенные Арабские Эмираты сообщают, что "Рособоронэкспорт" хочет создать предприятия по производству беспилотников в ближневосточном регионе, в том числе в ОАЭ.

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что на конференции UMEX 2024, которая пройдет 23-25 января в ОАЭ, экспортная компания сделает предложение региональным правительствам, особо выделив страну-хозяйку выставки.

"Представители компаний расскажут о широких возможностях в области промышленной кооперации по локализации производства беспилотников на территории заказчика, проведут совместную работу по созданию перспективных образцов с использованием российских компетенций при их проектировании", - передаёт ТАСС.

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В последние два года российский военно-промышленный комплекс был сосредоточен на поддержке спецоперации на Украине, темпы продвижения которой, по мнению западных аналитиков, заметно снизились. Однако, количество используемой в зоне проведения СВО техники только растёт. В том числе и беспилотных летательных аппаратов.

Хотя в секторе беспилотных систем страны Персидского залива в большей степени ориентируются на Турцию как на ключевого поставщика, Москва может предложить им выгодные условия сотрудничества. В июле Саудовская Аравия разместила заказ на боевые беспилотники Akinci, который турецкий производитель Baykar назвал "самой крупной сделкой" между двумя странами на сегодняшний день. Благодаря этому контракту число заказчиков беспилотников Baykar из стран Персидского залива достигло четырёх, наряду с Катаром, Кувейтом и ОАЭ. Источник: rt.ru

Пока неясно, какие именно модели беспилотников Москва хочет видеть у себя. Есть предположения, что производство будет нацелено на увеличение поставок уже известных "Ланцетов" и "Орланов". Также не исключено заключения договора по производству БПЛА КУБ и Орион. Однако одним из претендентов может быть семейство разведывательных беспилотников Zala [производителя БПЛА-камикадзе "Ланцет"].

Компания Zala Aero Group присутствует на выставке UMEX 2024, хотя у неё нет ни одного аппарата, выставленного на всеобщее обозрение, что является тенденцией, которую производитель сохранил с предыдущих выставок.

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Не важно, будут ли ближневосточные страны производить новые БПЛА или решат остановиться на уже существующих моделях - такая помощь российским ВПК будет не лишней.