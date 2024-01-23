NASA планирует вывести МКС с орбиты к 2030 году. Стоимость проекта составит около миллиарда долларов

Перед НАСА стоит неотложная проблема, которая требует скорейшего решения: как безопасно свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) в случае возникновения чрезвычайной ситуации или по завершении её эксплуатации.

До 4 марта 2024 года компании должны представить свои предложения по "проектированию, разработке, производству, испытаниям и принятию НАСА" того, что космическое агентство называет United States Deorbit Vehicle [буквально - аппарат для вывода с орбиты], представляя его как "новый или модифицированный космический корабль".

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Уже в июне НАСА планирует заключить контракт на поставку единственного в своём роде аппарата, который должен пристыковаться к космической станции и безопасно "выполнить окончательную корректировку орбиты МКС и возвращение станции в атмосферу", чтобы в конечном итоге, она упала в океан, не завалив обломками населённые пункты.

Консультативная группа по аэрокосмической безопасности, получившая дополнительные полномочия после катастрофы шаттла "Колумбия", в 2022 году рекомендовала НАСА обратить внимание на растущую вероятность возникновения чрезвычайной ситуации с космической станцией и "отсутствие чётко определённого, полностью финансируемого, контролируемого плана спуска и вывода МКС с орбиты, который был бы реализован в сроки, соответствующие запланированному сроку вывода МКС из эксплуатации". Этот срок был продлён с 2024 до 2030 года четырьмя из пяти международных партнёров. Россия пока согласилась работать только до 2028 года, сообщает НАСА.

НАСА сообщило, что оно потратило годы на разработку стратегии использования нескольких космических кораблей "Прогресс" Роскосмоса для того чтобы свести с орбиты космическую станцию. Но агентство пришло к выводу, что "новое решение обеспечит более надёжные возможности для контролируемого схода с орбиты".

В 2023 году представитель НАСА заявил, что стоимость нового корабля, вероятно, приблизится к 1 миллиарду долларов, и агентство запросило 180 миллионов долларов на 2024 финансовый год.

Американский корабль, предназначенный для "приземления" МКС может быть готов к запланированному сходу с орбиты и после 2030 года, но чрезвычайная ситуация может возникнуть раньше - например, столкновение с космическим мусором, которое выведет космическую станцию из строя, или неисправность стареющего компонента или пристыкованного корабля.

Официальные лица признают, что даже перепрофилирование существующего космического корабля займёт годы. Последние корабли для МКС впервые вступали в строй всего через шесть лет.

Так было с компанией SpaceX, которая модифицировала свою грузовую капсулу Dragon в корабль для перевозки астронавтов Crew Dragon. С другой стороны, капсула Starliner компании Boeing, контракт на которую был заключён одновременно с Crew Dragon в 2014 году, всё ещё находится в стадии лётных испытаний.

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В последний раз, когда США пришлось сводить с орбиты космическую станцию - сход с орбиты сравнительно компактного корабля SkyLab в 1979 году, - у диспетчеров не было практически никакого контроля, и, по оценкам, станция должна была упасть на территории Канады. Однако, управление маленькой космической станцией тогда вышло из-под контроля, и её части в итоге упали в Австралии.