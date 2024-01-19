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15 января государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что накануне был произведен первый испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности нового класса, способной в корне изменить возможности страны по нанесению ударов по целям в большей части Тихого океана вплоть до американских военных объектов на острове Гуам.
Государственное Центральное агентство новостей Кореи описало ракету как "твердотопливную баллистическую ракету средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой" и подчеркнуло, что запуск был направлен на "проверку характеристик полёта и маневрирования гиперзвуковой управляемой боеголовки средней дальности, а также надёжности недавно разработанных многоступенчатых высокомощных твердотопливных двигателей".
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По оценкам, дальность полёта ракеты составляет более 4000 км, и она была разработана как прямой преемник Hwasong-12, более старой ракеты на жидком топливе, получившей за рубежом название "Убийца Гуама" после поступления на вооружение в 2017 году.
В ноябре 2023 года появились сообщения о том, что в Северной Корее уже начались наземные испытания двигателей первой и второй ступеней для твердотопливной баллистической ракеты средней дальности. Первые испытания обоих двигателей состоялись 11 и 14 ноября соответственно, что, по словам государственных СМИ, "обеспечило надёжную гарантию ускорения разработки БРСД нового типа".
Ракета стала продолжением успешной разработки первой твердотопливной баллистической ракеты Hwasong-18, которая успешно прошла испытания 13 апреля, 12 июля и 19 декабря 2023 года, а в декабре стало известно, что она поступила в серийное производство.
Твердотопливные ракеты имеют гораздо меньшее время запуска, что особенно ценно в связи с тем, что Северная Корея развёртывает свой арсенал с мобильных пусковых установок и полагается на мобильность для обеспечения своей живучести. Использование твердого топлива позволяет хранить ракеты полностью заправленными длительное время, что неоценимо в условиях военного времени.
Новая ракета Северной Кореи сочетает в себе достижения в области технологий твердотопливных двигателей и прогресс в разработке гиперзвуковых аппаратов, которые впервые прошли лётные испытания в сентябре 2021 года, а до этого, как оказалось, использовали корпус и жидкотопливные двигатели ракеты Hwasong-12 в целях тестирования.
Гиперзвуковые боевые блоки чрезвычайно трудно перехватить, и ранее они не устанавливались ни на один класс ракет средней дальности, кроме китайских DF-17 и российских ракет "Циркон". Они позволяют доставлять полезную нагрузку по весьма непредсказуемым траекториям и сохранять очень высокую степень манёвренности в полёте, что серьезно осложняет попытки сбить их.
Хотя Северная Корея уже давно разработала манёвренные блоки для своих ракет, в том числе для экспорта в Сирию и Иран, появление гиперзвуковой боеголовки является потенциальной проблемой для расположенных по соседству американских военных баз.
Предполагается, что гиперзвуковые блоки в конечном итоге будут интегрированы в северокорейские крылатые ракеты и межконтинентальные баллистические ракеты.
Новая ракета средней дальности, как ожидается, заменит Hwasong-12 в серийном производстве, возможно, в 2025 году. Северная Корея и Соединенные Штаты официально остаются в состоянии войны, при этом планировщики обороны в Пхеньяне давно ценят способность нейтрализовать американские базы в Восточной Азии, отчасти из-за исторической памяти о Корейской войне, когда эти базы использовались для нападений на корейскую территорию и находились далеко за пределами досягаемости ответных ударов.