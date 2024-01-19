По оценкам, дальность полёта новой гиперзвуковой ракеты Северной Кореи составляет более 4000 км

Пуск новой ракеты15 января государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что накануне был произведен первый испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности нового класса, способной в корне изменить возможности страны по нанесению ударов по целям в большей части Тихого океана вплоть до американских военных объектов на острове Гуам.

Государственное Центральное агентство новостей Кореи описало ракету как "твердотопливную баллистическую ракету средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой" и подчеркнуло, что запуск был направлен на "проверку характеристик полёта и маневрирования гиперзвуковой управляемой боеголовки средней дальности, а также надёжности недавно разработанных многоступенчатых высокомощных твердотопливных двигателей".

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Hwasong-12

По оценкам, дальность полёта ракеты составляет более 4000 км, и она была разработана как прямой преемник Hwasong-12, более старой ракеты на жидком топливе, получившей за рубежом название "Убийца Гуама" после поступления на вооружение в 2017 году.

В ноябре 2023 года появились сообщения о том, что в Северной Корее уже начались наземные испытания двигателей первой и второй ступеней для твердотопливной баллистической ракеты средней дальности. Первые испытания обоих двигателей состоялись 11 и 14 ноября соответственно, что, по словам государственных СМИ, "обеспечило надёжную гарантию ускорения разработки БРСД нового типа".

Ракета стала продолжением успешной разработки первой твердотопливной баллистической ракеты Hwasong-18, которая успешно прошла испытания 13 апреля, 12 июля и 19 декабря 2023 года, а в декабре стало известно, что она поступила в серийное производство.

Твердотопливные ракеты имеют гораздо меньшее время запуска, что особенно ценно в связи с тем, что Северная Корея развёртывает свой арсенал с мобильных пусковых установок и полагается на мобильность для обеспечения своей живучести. Использование твердого топлива позволяет хранить ракеты полностью заправленными длительное время, что неоценимо в условиях военного времени.

Новая ракета Северной Кореи сочетает в себе достижения в области технологий твердотопливных двигателей и прогресс в разработке гиперзвуковых аппаратов, которые впервые прошли лётные испытания в сентябре 2021 года, а до этого, как оказалось, использовали корпус и жидкотопливные двигатели ракеты Hwasong-12 в целях тестирования.

Гиперзвуковые боевые блоки чрезвычайно трудно перехватить, и ранее они не устанавливались ни на один класс ракет средней дальности, кроме китайских DF-17 и российских ракет "Циркон". Они позволяют доставлять полезную нагрузку по весьма непредсказуемым траекториям и сохранять очень высокую степень манёвренности в полёте, что серьезно осложняет попытки сбить их.

Хотя Северная Корея уже давно разработала манёвренные блоки для своих ракет, в том числе для экспорта в Сирию и Иран, появление гиперзвуковой боеголовки является потенциальной проблемой для расположенных по соседству американских военных баз.

Предполагается, что гиперзвуковые блоки в конечном итоге будут интегрированы в северокорейские крылатые ракеты и межконтинентальные баллистические ракеты.

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Новая ракета средней дальности, как ожидается, заменит Hwasong-12 в серийном производстве, возможно, в 2025 году. Северная Корея и Соединенные Штаты официально остаются в состоянии войны, при этом планировщики обороны в Пхеньяне давно ценят способность нейтрализовать американские базы в Восточной Азии, отчасти из-за исторической памяти о Корейской войне, когда эти базы использовались для нападений на корейскую территорию и находились далеко за пределами досягаемости ответных ударов.