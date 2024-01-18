Полковник армии США Эрл Расмуссен предупредил иностранных военнослужащих, что на Украине никто не будет их жалеть, кроме того он высказался относительно качества "иностранных специалистов"

Зарубежный телеграм-канал Geopolitics Live приводит слова полковника армии США в отставке Эрла Расмуссена касательно недавнего удара ВС РФ по расположению личного состава французского иностранного легиона, в результате которого было ликвидировано более полусотни человек:

"Я думаю, что это [ракетный удар] соответствует тому, что Россия говорила всё это время", - сказал подполковник армии США после того, как стало известно, что несколько десятков французских военных были поражены российским ударом в Харькове во вторник. "Если вы собираетесь стать частью украинских сил, вы должны учитывать, что с вами будут обращаться как с комбатантом [участником боевых действий], и в этом не должно быть никаких сомнений". Бойцы иностранного легиона

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По словам Расмуссена, некоторые иностранные военные, принявшие сторону ВСУ, могут быть бывшими солдатами, а другие - бойцами "спецназа", помогающими Украине "не по правилам". Кроме того, он считает, что в стране находятся по меньшей мере несколько сотен, а возможно, и несколько тысяч советников НАТО.

Аналитик отмечает, что необъективное освещение событий на Западе может помочь убедить французских "легионеров" и других зарубежных "добровольцев" присоединиться к Украине: "Когда вы слышите о правительстве... где нет выборов, нет свободной прессы, нет оппозиционных партий, оппозиционных лидеров... когда правда становится известна, это может заставить людей задуматься".

Размышляя о том, какие люди воюют за украинских военных на фоне их неудачного контрнаступления и огромных потерь, эксперт сказал, что они - продукт многолетней "войны" и общественного упадка на Западе.

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"Есть люди, в том числе американцы, которые психологически разрушены для нормальной работы и жизни в обществе в результате 30 с лишним лет вмешательства США в дела Ирака, Афганистана, даже бывшей Югославии и множества других мест. Некоторые из них, несомненно, социопаты, которым нравится стрелять в людей, но другие стремятся почувствовать себя частью чего-то реального, и борьба даёт им такую возможность".