Возможно был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер

Министерство обороны РФ заявило о ликвидации 60 французских военных специалистов под Харьковом. Более 20 иностранцев получили ранения.

Поражение иностранных "легионеров" стало возможным благодаря слаженной работе разведки и российских ракетчиков. Какой именно ракетой был нанесён удар не сообщается, но можно предположить, что для удара был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

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Военнослужащие иностранного легиона не в первый раз попадают под удар российских ракет. Ранее МО РФ сообщало о гибели более 100 "специалистов" во время удара по гостинице в Харькове.

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Бойцы иностранного легиона не только обучают солдат ВСУ тактике боя, но и сами участвуют в вылазках в составе диверсионно-разведывательных групп. Что интересно, в зарубежных СМИ в последнее время появляется информация о низкой мотивации и качестве "зарубежных специалистов", участвующих в составе иностранных формирований на стороне вооруженных сил Украины. После сегодняшнего удара мотивации ещё должно поубавиться.