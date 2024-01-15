T-Pain сотрудничает с Rockstar в работе над GTA 6, но теперь не может играть в GTA Online

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Рэпер T-Pain совместно с компанией Rockstar Games работает над GTA 6. Получивший премию "Грэмми" автор-исполнитель T-Pain, известный своей склонностью к использованию автотюна и пению вместе с Фло Райдой, подтвердил этот слух во время прямой трансляции.

Однако эта новость появилась не потому, что T-Pain решил официально объявить о своём сотрудничестве, а потому, что он жаловался на неожиданное последствие своей новой работы. Как выяснилось, рэпер больше не сможет играть на NoPixel, своём любимом сервере GTA Online.

T-Pain объяснил своё отсутствие на сервере, когда один из фанатов заметил, что он давно там не появлялся. "Я много времени проводил играя на NoPixel, но когда мне предложили работать над GTA 6, Rockstar сказали, что я больше не могу играть, потому что это вроде как противоречит... у них была целая речь, типа: "Что если кто-то возьмёт твой альбом и перезапишет его, и он станет только популярнее".

На сегодняшний день это первая подтвержденная совместная работа артиста и Rockstar над GTA 6.

Rockstar официально представила свою следующую часть серии в прошлом месяце (немного раньше срока благодаря утечкам), показав красочный трейлер, знакомящий нас с Люсией и её сообщником Джейсоном. Выход GTA 6 запланирован на 2025 год на Xbox Series X/S и PlayStation 5. Сроки выхода игры на ПК Rockstar пока не называет.