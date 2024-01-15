Украинская БМП была настигнута ПТРК "Корнет" с расстояния 7800 метров

Российский ПТРК 9М133 "Корнет" - это высокотехнологичный противотанковый управляемый ракетный комплекс. Это оружие является одним из самых смертоносных противотанковых средств в мире. Тепловизионный прицел высокого разрешения и цифровая система управления обеспечивают исключительную точность наведения, что делает его грозным средством борьбы с бронетехникой для сухопутных войск.

Вооружившись именно таким комплексом, российские бойцы уничтожили украинскую БМП под Артёмовском (Бахмутом) с рекордной дальности в 7800 метров, сообщили в Минобороны РФ.

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"Открыв огонь из ПТРК "Корнет" на рекордном удалении от цели (на момент пуска дальность составляла 7800 метров), костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты и находящийся в ней личный состав ВСУ." В МОРФ уточнили, что после "рекордного" уничтожения, личный состав сменил позицию.

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"Благодаря наличию тепловизоров, комплекс способен, в зависимости от типа ракет, "доставать" цели на дальности до 10 километров. Благодаря внедрению тепловизионных камер личный состав может вести охоту на украинскую бронетехнику круглосуточно.<...> Я никогда не видел ничего лучше. Мне приходилось работать с разными противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними этот - лучший", - сказал заместитель командира взвода.