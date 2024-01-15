Зарубежное издание Military Watch поделилось информацией о скором появлении в России первого полка истребителей Су-57, с высокоточной кассетной бомбой "Дрель" на вооружении

"Ростех" объявил, что собирается запустить в серийное производство 500-килограммовую кассетную бомбу ПБК-500У "Дрель" и что система вооружения “уже прошла все виды испытаний, указанные заказчиком”, а именно Министерством обороны РФ. Бомбы были разработаны для использования в качестве основного вооружения, применяемого истребителями пятого поколения Су-57, производство которых выросло до 12 истребителей в год в 2023 году, увеличив парк до 22 самолётов.

Ожидается, что "Дрель" также будет служить основным вооружением быстро растущего парка ударных истребителей Су-34, которые со времён СССР производились чаще, чем истребители любого другого класса, и начали поступать на вооружение в усовершенствованном варианте - Су-34М с июля 2022 года.

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Оба истребителя имеют технологии малозаметности, дальность полёта, более чем в два раза превышающую таковую у западных аналогов, а также могут нести стратегические крылатые ракеты большой дальности, которые обычно используются только тяжёлыми бомбардировщиками.

Системы наведения бомбы "Дрель" работают по принципу “выстрелил и забыл”, что означает, что они не требуют подсветки целей или наведения с самолёта. Бомбы используют инерциальное и спутниковое наведение ГЛОНАСС для достижения максимальной точности, а также оснащены системой идентификации "свой-чужой" и решениями для противодействия радиоэлектронным средствам. Сообщается, что системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстро движущихся целей.

Каждая бомба содержит пятнадцать самонаводящихся противотанковых элементов весом около пятнадцати килограммов каждый, причем эти суббоеприпасы с большой полезной нагрузкой в сочетании с точностью бомбы позволяют очень небольшому количеству "Дрелей" нанести огромный ущерб, который потребовал бы многократных бомбардировок при использовании старых бомб.

Одной кассеты из суббоеприпасов бомбы, по оценкам, достаточно для уничтожения целой ракетной батареи.

Поскольку ВВС России намерены сформировать свой первый истребительный полк Су-57 в полном составе в начале 2024 года, а к концу года на вооружении будет полтора полка самолетов, остаётся неясным, какое количество бомб "Дрель" будет на вооружении к тому времени, если будет вообще.

Информация о скором запуске производства бомб "Дрель" появилась на фоне того, что западные и украинские силы с большой озабоченностью все чаще подчеркивают эффективность бомбардировок российскими ВВС с использованием ряда планирующих бомб против передовых позиций украинской армии. Такие бомбардировки личный состав охарактеризовал как "врата ада" из-за их эффективности.

"Дрель" обладает аналогичными свойствами планирования, что позволяет сбрасывать её на расстоянии около 50 км от целей. Более "дальнобойный" вариант "Дрели"

В то время как отчеты украинского персонала на передовой указывают на то, что существующие российские планирующие бомбы уже считаются практически не сбиваемыми, конструкция "Дрели" обеспечила значительное повышение её живучести за счёт уменьшенного сечения суббоеприпасов.

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Остается неясным, сколько бомб Су-57 смогут нести во внутренних отсеках вооружения, или же уменьшенное радиолокационное сечение позволит истребителям нести их снаружи без существенного ущерба для их собственных стелс-возможностей.