ФАБ-1500-М54 представляет собой сочетание советских наработок с современным модулем управления и коррекции

Россия представила управляемую авиабомбу ФАБ-1500 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Эта авиабомба оснащена новым модулем УМПК, разработанным специально для неё и отвечающим за увеличение дальности полёта. Кроме того, благодаря использованию спутникового наведения повысилась и точность.

Представленный на фотографиях модуль УМПК-1500 отличается от предыдущих моделей, предназначенных для бомб весовых категорий 250/500 кг. Он имеет увеличенные крылья и новые элементы управления, что обеспечивает большую дальность полёта при его весе. Кроме того, бомба оснащена верхним обтекателем круглой формы, улучшающим её аэродинамические характеристики.

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Для создания обновлённого боеприпаса Россия использовала проверенные советские наработки, а именно ФАБ-1500-54 - неуправляемую фугасную авиабомбу образца 1954 года. Её масса составляет 1550 кг, из которых 675 кг приходится на взрывчатое вещество. Её предназначение - поражение промышленных, городских, портовых и других объектов общего и военного назначения при сбросе с высоты до 16 000 м на скорости до 1200 км/ч. Судя по всему, российские военные намерены использовать этот новый боеприпас для поражения хорошо укреплённых позиций украинских военных на линии боевого соприкосновения.

На данный момент конкретная информация о дальности полёта и других параметрах бомбы остаётся нераскрытой. Однако носителями, скорее всего, станут фронтовые бомбардировщики типа Су-34 и Су-24, способные нести одну авиабомбу под фюзеляжном.

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Россия начала работы по адаптации модулей управления полётом под 1500-килограммовые бомбы в начале 2023 года. И к началу сентября 2023 года появились сообщения о первых попытках их применения в боевых условиях.