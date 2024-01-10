Украинские СМИ заявили об обнаружении одной из 10 якобы сбитых ракет "Кинжал"

В пятницу Украинские СМИ заявили об обезвреживании боеголовки ракетного комплекса воздушного базирования Х-47 "Кинжал". Это якобы была одна из 10 ракет, которые, как утверждается, были сбиты над Киевом 2 января.

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В Шевченковском районе Киева работала группа по обезвреживанию боеприпасов. Служба опубликовала фотографии, на которых запечатлены раскопки огромной воронки и сапёры, аккуратно извлекающие крупный боеприпас.

Возможное обнаружение боеголовки "Кинжала" представляет собой потенциальная угрозу. Ведь западные "партнёры", несомненно, не упустят возможность для изучения российского оборудования.

Если информация подтвердится, то ракету почти наверняка разберут на части и изучат, чтобы получить сведения о её возможностях, производственных процессах и комплектующих, а также подсказки о том, как противостоять такому вооружению.

Данный образец, скорее всего, будет передан США и их союзникам, если эти страны уже не возглавляют работу.

Ракета "Кинжал" имеет фугасную боевую часть весом 480 килограммов и была разработана для запуска с перехватчиков МиГ-31.

Некоторые считают, что "Кинжал" представляет собой модифицированную тактическую баллистическую ракету "Искандер-М", приспособленную для воздушного запуска.

Способность МиГ-31 набирать высокую скорость и большую высоту перед пуском даёт "Кинжалу" значительный прирост в дальности и скорости по сравнению с наземными "Искандерами". Кроме того, она может изменять свою траекторию движения. Эта особенность в сочетании с гиперзвуковой скоростью ракеты делают её невероятно сложной для перехвата.

Ракеты Х-47 "Кинжал" были составной частью комбинированного удара по военным объектам Украины. Как сообщили ВСУ, помимо 10 "Кинжалов", последняя волна также состояла из 70 крылатых ракет воздушного базирования, включая Х-101, и трёх крылатых ракет "Калибр", запускаемых с кораблей и подводных лодок.

ВВС Украины заявили, что их средства ПВО якобы уничтожили все "Кинжалы" и "Калибры", а также 59 дозвуковых крылатых ракет воздушного базирования.

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Тем временем Россия, несмотря на глобальные санкции, продолжает производить ракеты внутри страны. Кроме того, зарубежные СМИ сообщают, что в последнее время в страну якобы поступили северокорейские баллистические ракеты малой дальности, так что в ближайшее время удары по военной инфраструктуре Украины врятли прекратятся.