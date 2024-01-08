МО РФ сообщает о поражении объектов ВПК Украины гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Министерство обороны России сообщило, что утром восьмого января 2024 года ударами гиперзвуковых ракетных комплексов воздушного базирования "Кинжал" были повреждены объекты военно-промышленного комплекса Украины.

За последние две недели ВКС России применяли гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по военным объектам Украины по меньшей мере 4 раза, в том числе во время самой крупной комбинированной атаки с использованием гиперзвукового оружия в ночь на второе января 2024 года, в ответ на предновогодние обстрелы Белгорода. Тогда, жертвами атаки ВСУ стали по меньшей мере 22 мирных жителя.

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Помимо "Кинжалов", по объектам противника "работает" целый ряд высокоточных средств нападения. В их числе крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, а также дроны-камикадзе "Герань".

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Напомним, гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" способны развивать скорость, превышающую скорость звука в 5-10 раз, в зависимости от высоты полёта ракеты, что делает их невероятно сложными целями для средств ПВО противника. Кроме того, круговое вероятное отклонение (КВО) комплекса составляет всего 1 метр.