Знаменитый французский историк и социолог, более известный тем, что заблаговременно предсказал распад Советского Союза, теперь предрекает проигрыш Запада.

По мнению историка Эммануэля Тодда, НАТО не удастся победить в украинском конфликте. Историк заявляет, что поражение Запада в конечном итоге приведёт к примирению России с Европой, вопреки желанию Соединенных Штатов.

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Эммануэль Тодд также предсказывает ослабление влияния Европы, которая когда-то была представлена сильным партнерством между Францией и Германией, подчеркнув, что Германия стала играть доминирующую роль после финансового кризиса 2007-2008 годов. Кроме того, он отметил, что после украинского конфликта Европейский союз отдалился от России, тем самым ущемив свои торговые и энергетические интересы.

"Мы также увидели, как Франция Эммануэля Макрона испарилась на международной арене, а Польша стала главным агентом Вашингтона в Европейском союзе, сменив на этом посту Великобританию, которая вышла из состава союза по милости Brexit... В целом на материке ось Париж-Берлин заменила ось Лондон-Варшава-Киев, управляемую из Вашингтона", - считает Тодд.

Тодд осудил доминирующий на Западе нарратив о конфликте на Украине: "Мы находимся в полностью путинофобском и русофобском мире". Далее он высказался за плюралистический взгляд, признающий различные точки зрения. "Я борюсь за то, чтобы Запад оставался плюралистичным. Если мы посмотрим на мои ценности, то это ценности правды и плюрализма", - отметил он.

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Отвечая на вопрос о том, как выборы в США в этом году могут изменить траекторию украинского конфликта, эксперт подчеркнул непоколебимую приверженность России существующему курсу. "Для русских это не имеет никакого значения. Ведь Россия находится в состоянии затяжного конфликта с Америкой, и они не обращают внимания на смену правителей", - считает Тодд.