Группировка "Хезболла" нанесла ракетно-артиллерийский удар по базе ЦАХАЛ в ответ на удар Израиля по Бейруту

Ливанская политическая партия и военизированная группировка "Хезболла" 6 декабря нанесла удар по крупному израильскому объекту координации авиации вблизи ливанской границы с использованием реактивной артиллерии, выпустив, как сообщается, 62 ракеты.

На объекте, расположенном на горе Мерон, самой высокой вершине, удерживаемой израильскими войсками, кроме оккупированных сирийских Голанских высот, находятся радарная станция и аппаратура наблюдения, которые используются как для перехвата сообщений между Ливаном и Сирией, так и для наведения израильских военных самолётов.

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"Хезболла" заявила, что атака была предпринята в ответ на убийство Израилем 2 января в ливанской столице Бейруте заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Аури, командира-основателя военного крыла палестинской партии "Бригады Изз аль-Дин аль-Кассам". Кроме того, удар последовал за убийством бригадного генерала Корпуса стражей иранской революции Сейеда Рази Мусави в результате израильского высокоточного удара по Сирии 25 декабря, за что Иран поклялся нанести ответный удар.

Несмотря на значительные идеологические различия, "Хезболла" и ХАМАС являются близкими стратегическими партнерами и тесно сотрудничают в борьбе с общим противником в лице Израиля. "Хезболла" не имеет значимого военного присутствия в Бейруте, её силы в основном сосредоточены на юге Ливана.

В официальном заявлении "Хезболлы" по поводу этого удара говорится следующее: "В рамках первоначального ответа на преступление [убийство шейха Салеха аль-Арури] исламское сопротивление нанесло удар 62 ракетами различных типов по базе управления воздушным движением Мерон".

База Мерон была названа "единственным центром управления, мониторинга и воздушного контроля на севере узурпировавшего власть образования [Израиля]", без которого у страны "не было жизнеспособной альтернативы".

Армия обороны Израиля "подтвердила прямые попадания и ранения" на объекте, но не сообщила о масштабах ущерба и жертвах. И Израиль, и "Хезболла" в прошлом часто обвинялись в занижении данных о потерях. Удар по ключевому израильскому военному объекту в значительной степени повторяет ответ Ирана на убийство в США 2 января 2020 года главы Корпуса стражей революции генерала Касема Солеймани. Тогда Иран ответил ракетными ударами по американским объектам в Ираке, в результате которых погибло более 100 человек.

"Хезболла" считается единственной военной силой, победившей Израиль в войне за всю историю страны, и доказавшей свою высокую эффективность. Группировка участвовала как в многомесячном конфликте с Израилем в 2006 году, так и в последующее десятилетие в борьбе с повстанческими группировками в Сирии, которые поддерживали Израиль, Турция и многие западные страны.

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С начала октября боевики вступают в стычки с израильскими войсками на границе, в том числе в конце декабря они нанесли удары для подавления израильских средств ПВО.