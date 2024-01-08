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AnLesha
ChatGPT-4 производит революцию в изучении языков и способен заменить репетитора
Технологии дошли до того момента, когда чат-боты в интернете обучают людей, при том гораздо дешевле, чем репетиторы

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Прошли времена унылого заучивания и монотонного повторения языковых упражнений. Встречайте: ChatGPT-4, виртуальный лингвист. Конечно, его имя больше похоже на имя дроида из "Звёздных войн", чем на учителя, но эта инновация от OpenAI, работающая на основе искусственного интеллекта, становится точильным камнем полиглота для оттачивания языковых навыков.

Подхваченный ветром перемен, ChatGPT-4 врывается на арену изучения языков с ловкостью мастера-словесника. Это не просто выплёвывание грамматически правильных предложений; этот сложный механизм постигает нюансы человеческого общения - цифровой Сирано де Бержерак без большого носа и панацеи XVII века. 

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Благодаря своему мастерству в создании текстов ChatGPT-4 не просто влияет на методы освоения языка, он полностью переворачивает сценарий.

"Представьте себе неутомимого собеседника, всегда готового к общению. ChatGPT-4 предлагает захватывающий интерактивный опыт, с которым вряд ли могут соперничать традиционные учебники. Это не отрепетированные реплики ролевых игр в классе, а настоящий разговор - со всей его непредсказуемостью и остроумием. ИИ, владеющий языком практически на уровне носителя, побуждает учащихся думать на ходу, способствуя более органичному росту уровня владения языком. Этот опыт больше похож на оживленный обмен мнениями в кафе, чем на занятия в средней школы", - OpenAI.

Стоимость подписки на GPT-4 составляет 20 долларов в месяц

"Более того, ChatGPT-4 в режиме реального времени вносит коррективы и даёт контекстные рекомендации, позволяя учащимся быстро овладеть языком. Это как учитель языка, учебник грамматики и словарь в одном лице. Такая мгновенная обратная связь, основанная на точных и контекстуальных ответах, - просто находка для укрепления уверенности и навыков у изучающих язык", - заявляет OpenAI.

Каждый ученик уникален, как и его языковой путь, и ChatGPT-4 учитывает эту индивидуальность. Традиционные языковые курсы и учебники зачастую являются универсальными и не рассчитаны на разнообразие потребностей и интересов учащихся. С другой стороны, ChatGPT-4 можно запрограммировать так, чтобы он соответствовал индивидуальным целям обучения, темпу и даже углублялся в нишевые темы, представляющие наибольший интерес у обучающегося.

"ChatGPT-4 - это цифровой ключ, открывающий мир языковых возможностей для всех", - OpenAI.

Такой помощник больше не является уделом немногих счастливчиков, которые могут позволить себе частных репетиторов или отправиться на отдых в другую страну для общения с носителями языка.

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Прежде чем объявить ChatGPT-4 бесспорным чемпионом в области изучения языков, давайте проясним: он не идеален. И хотя, действительно, ИИ иногда может выдать нелепый ответ, а опора на один только ИИ не может обеспечить полный спектр культурного понимания, его преимущества сложно переоценить.

#chatgpt4 #gpt-4 #chat gpt #chatgpt 3 #чат
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