Впервые появились официальные данные, как может выглядеть новейший класс атомных подводных лодок США. Известно, что в последние годы дела у флота США идут неважно

Electric Boat Corporation входит в состав General Dynamics и является крупнейшим производителем подводных лодок в США. В рамках ежегодного обзора, опубликованного Electric Boat на X (ресурс, заблокированный в РФ), появилось два изображения, показывающие будущую атомную подводную лодку ВМС США.

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Проект называется SSNX, хотя это общее название для атомных подводных лодок-истребителей (подлодки, целью которых является уничтожение других подлодок), которые всё ещё находятся в разработке. SSN расшифровывается как Ship Submersible Nuclear. Буква «X» в конце SSNX — это название экспериментальных платформ, над которыми всё ещё работают.

В бюджете ВМС на 2024 год запрашивается 544,7 миллиона долларов на исследования и разработки для программы SSN(X).

Подробностей о предстоящем классе подводных лодок мало. Можно предположить, что он будет обладать особыми свойствами малозаметности. Новый тип подводной лодки призван прийти на смену классу «Вирджиния» (Virginia) и, как ожидается, будет оснащён гиперзвуковыми ракетами.

Класс «Вирджиния» считается основой ударного подводного флота ВМС США. В отличие от «Вирджинии», новая разработка будет предназначена в первую очередь для применения против подводных лодок противника плюс имеются дополнительные возможности для атаки целей на суше.

Стратегически это возврат к концепции класса «Сивулф» (Seawolf), которая разрабатывалась в годы холодной войны. Подводные лодки «Сивулф» предназначались в первую очередь для борьбы с новейшими советскими атомными подводными лодками. С другой стороны, класс «Вирджиния» сосредоточился на атаках по наземным целям.

Неизвестно, насколько репрезентативны опубликованные изображения. Однако субмарины на них похожи на класс «Вирджиния». Об этом говорит небольшое количество торпедных отсеков, учитывая направленность на морской бой.

Будущая подводная лодка, скорее всего, будет оснащена гидроакустической системой нового типа — «конформным гидролокатором». Он интегрируется в корпус лодки, а не размещается в отдельной конструкции. Это решение обеспечивает большую гибкость в размещении вооружения, особенно в передней части.

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В середине 2023 года года стало известно, что с подводным флотом ВМС США дела обстоят неважно. Поскольку большая часть лодок находилась в ремонте, почти половина флота была временно недоступна для использования.