Самолёт-разведчик 50-х годов прошлого века U-2 Dragon Lady получает комплексное обновление с современной бортовой электроникой и новыми дисплеями. США снова готовы использовать эту военную технику после модернизации

U-2 Dragon Lady — легендарный самолёт-разведчик, используемый с 1950-х годов ВВС США. Одномоторный самолёт является уникальным во многих отношениях: большая высота полёта (до 21 300 метров), необычное шасси и специфические лётные характеристики делают Dragon Lady особенной военной техникой.

U-2 производства Lockheed Martin совершил свой первый полёт в 1955 году. Всего к 1989 году было изготовлено 104 единицы техники. Оригинальный Dragon Lady уже сильно устарел, поэтому оборонная компания решила дать самолёту-разведчику комплексное обновление.

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Вся бортовая электроника была обновлена и оснащена современными компьютерами. Это означает, что данные, собранные U-2, могут быть более эффективно и быстро интегрированы в информационные системы вооруженных сил США.

Кроме того, дисплеи в кабине были заменены на современные экраны. Это позволило отображать значительно больше данных и оперативно принимать решения пилоту самолёта. Модернизированная версия самолёта-разведчика уже успешно осуществила испытательный полёт. Однако U-2 эксплуатировался на малой высоте и лишь короткий период времени. Согласно заявлению Lockheed Martin, вскоре последуют дальнейшие испытательные полёты.

Даже спустя 68 лет после своего первого полёта U-2 по-прежнему остаётся полезной техникой, когда дело касается разведки. Огромная высота полёта в 21 км и дальность до 10 300 километров делают самолёт особенно эффективным для шпионских задач. Пилот U-2 ВВС США смотрит вниз на китайский аэростат наблюдения

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Лётные характеристики позволяют U-2 собирать данные в тыловых районах противника, находясь в безопасном международном воздушном пространстве. В феврале 2023 года именно U-2 сфотографировал китайский наблюдательный шар над США.