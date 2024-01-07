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AnLesha
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
Израильский истребитель F-35I сбил летящий снаряд ракетой класса «воздух-воздух»

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ВВС Израиля сообщают, что истребитель F-35I перехватил крылатую ракету. Инцидент произошел в конце 2023 года. Неизвестно, какая именно ракета класса «воздух-воздух» была использована, но эксперты сообщают, что это, вероятно, была AIM-9X Sidewinder. Она наводится на цель с помощью инфракрасной головки самонаведения, которая обнаруживает тепло двигателей самолётов, вертолётов, дронов и даже крылатых ракет.

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Это первый случай, когда Израиль сообщает о поражении крылатой ракеты с самолета F-35I. Кроме того, это вообще первый официально подтверждённый случай, когда F-35 перехватил крылатую ракету в полёте. В США проводились симуляции и учения, но не было подтверждённого перехвата ракеты во время реальной военной операции.

F-35I — это вариант американского истребителя-невидимки для Израиля, отсюда и буква I в конце. В Израиле его называют F-35 Adir. Adir можно перевести как «Могучий».

F-35I создан на базе F-35A, стандартной версии истребителя. ВВС Израиля установили собственные системы радиоэлектронной борьбы, которые включают новые датчики и средства противодействия. Кроме того, F-35I имеет функцию plug-and-play, позволяющую при необходимости оснастить бортовой компьютер системой управления наведением для ракет израильского производства.

Израиль также объявил, что разработает дополнительные сбрасываемые баки для F-35I, чтобы в случае необходимости увеличить дальность полёта. Какие ещё изменения были внесены в F-35I, неизвестно. Это конфиденциальная информация.

В 2022 году Израиль провёл учения с целью имитации атак на Иран. F-35I мог атаковать цели в Иране без необходимости дозаправки в воздухе на обратном пути. Кроме того, была готова к использованию однотонная управляемая бомба израильского производства, которая помещается во внутренний отсек вооружения F-35I. Таким образом, F-35I сохраняет свои характеристики малозаметности. Когда под крыльями устанавливаются бомбы или ракеты, радиолокационная заметность истребителя увеличивается, что облегчает его обнаружение средствами ПВО противника.

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В настоящее время Израиль имеет 30 самолетов F-35I. Всего было заказано 50 штук. Рассматривается увеличение парка до 75 единиц. Помимо Израиля, Саудовская Аравия и США также перехватили беспилотники и ракеты, запущенные из Йемена в сторону Израиля. Саудовская Аравия сбила беспилотники хуситов с помощью F-15. США перехватили несколько ракет и беспилотников с помощью эсминца USS Carney.

#израиль #f-35 #истребитель #крылатая ракета
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