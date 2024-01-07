Используя финансовую пирамиду, HyperVerse заполучила миллиарды долларов. В этой мошеннической схеме даже глава компании был выдуманным.

За криптовалютной компанией HyperVerse стояла мошенническая схема. Газета The Guardian обнаружила, что генеральный директор Стивен Рис Льюис оказался вымышленным человеком. Вероятно, в его роли выступил какой-то актёр.

Впервые генеральный директор HyperVerse появился в видеоролике на YouTube в 2021 году. Компания придумала резюме для своего фейкового начальника. По легенде мужчина работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs после получения степени магистра в Кембриджском университете. Он успешно основал стартап, прежде чем HyperVerse переманила его на должность генерального директора. Затем специалист обратился к общественности на YouTube и рекомендовал сомнительные инвестиции.

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У Риса даже были известные сторонники. Сооснователь Apple Стив Возняк и актёр Чак Норрис публично высказались в поддержку Риса и его компании.

Криптовалютная компания HyperVerse, основанная двумя австралийцами, рекламировала 200-процентную прибыль в год, а иногда даже 300% дохода. Они также предлагали купить свои токены под названием HDAO и HVT. Однако, за этим проектом стояла финансовая пирамида, призванная привлекать всё больше и больше людей.

О HyperVerse практически не было никакой информации. Ещё в 2021 году британский финансовый регулятор FCA предупредил, что Hyperverse потенциально может предлагать незаконные финансовые услуги. Другие регуляторы последовали примеру коллег из Британии.

В HyperVerse продолжали поступать большие деньги. Сообщается, что в 2022 году в финансовые продукты HyperVerse было вложено $1,3 млрд. Компания больше не существует, а представленные ей токены бесполезны.

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Журналисты Guardian проверили информацию в резюме и обнаружили, что гендиректор оказался не настоящим: университеты, где якобы учился мужчина, не имели о нём никакой информации. Даже Goldman Sachs никогда не слышал об этом человеке. Его единственный профиль в социальной сети нашелся в Твиттере, но он был создан за месяц до первого видео на YouTube. Журналистам пока не удалось выяснить, кем был мужчина на видео.