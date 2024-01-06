Когда в конце 90-х владельцу магазина компьютерных игр в США пришлось закрыть свой бизнес, он не хотел распродавать игры и сложил их все в коробки. Сегодня эта коллекция сделала его богатым

В 1994 году магазин Марка Одорисио не представлял собой ничего особенного. Сегодня старые видеоигры могут принести владельцу более миллиона долларов, поскольку их упаковки находятся в идеальном состоянии, а сами экземпляры очень редки.

В магазине Одорисио геймеры могли купить популярные в то время видеоигры и консоли. Особенно популярными в то время были Super Nintendo и Sega Genesis. Но через некоторое время магазин оказался в кризисе. Одорисио пришлось закрыть свой бизнес в 1998 году. Вместо распродажи владелец решил просто собрать всё в коробки и убрать на хранение. Примерно 25 лет спустя коробки превратились в настоящий сундук с сокровищами.

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Одорисио давно забыл о 15 коробках с видеоиграми, которые он хранил с 90-х. Но его старший брат Том обнаружил на складе потерянную коллекцию. В том числе там были многие классические релизы, такие как первая часть FIFA или Mortal Combat — все в оригинальной упаковке и нераспечатанные.

Затем Том Одорисио погуглил и увидел, что игры даже со вскрытой упаковкой могут стоить сотни долларов. А в коллекции находилось более 300 игр в оригинальной нетронутой упаковке. Ошеломлённый находкой, он отправился в Gamesroom, интернет-магазин, специализирующийся на старых видеоиграх.

Владелец Gamesroom Крис Томпсон был так заинтересован в раритетных играх, что лично осмотрел складское помещение Одорисио. Там он обнаружил такие культовые видеоигры, как JRG Chrono Trigger, Final Fantasy III и спортивные симуляторы вроде Madden, NFL и FIFA.

У обладателей коллекции был выбор: либо продать игры сразу, либо подождать ещё немного. Марк и Том Одорисио выбрали второй вариант.

Чтобы оценить подлинность и состояние раритетных вещей, можно обратиться в несколько компаний. Этот процесс особенно популярен со старыми коллекционными карточками. Оценки выставляются по шкале от 1 до 10. Но требования для оценки 10 очень высоки.

Братья Одорисио решили оценить игры в оригинальной упаковке в компании Wata. Многие игры получили рейтинг 9,0 и выше, а некоторые – даже 9,8 баллов. Поскольку большинство игр предназначены – как иначе – для того, чтобы в них играли, товар из 90-х в оригинальной упаковке сам по себе является редкостью.

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170 игр, оцененных Wata, стоят более миллиона долларов. На заработанные деньги Марк Одорисио хочет купить дом на берегу озера – это его давняя мечта.